Stolní tenisté na MS porazili Kanadu, čeká je souboj o druhé místo ve skupině

Ženy podlehly 0:3 favorizovanému Německu, vedenému úřadující vicemistryní Evropy Ninou Mittelhamovou. V páté skupině obsadily díky úvodnímu vítězství nad Egyptem třetí příčku a musí doufat, že budou jedním ze čtyř postupujících týmů z třetích míst.

České reprezentanty poslal v zápase s Kanadou do vedení Tomáš Polanský, kterého nechal trenér Petr Nedoma v neděli proti Koreji odpočívat. Davida Xua zdolal hladce 3:0. Tomáš Koldas porazil dalšího naturalizovaného Kanaďana Wang Zexuana 3:2. Jan Valenta nehrál, neboť Edward Ly k zápasu nenastoupil.

„Tomáš Polanský už se zdá být v absolutním pořádku a zahrál výborně,“ uvedl kouč Nedoma na svazovém webu. „Tomáš Koldas skvěle začal, ale pak polevil v důrazu a dovolil soupeři se rozehrát. Řekli jsme si po utkání, že podobná věc už se v příštím zápase nesmí stát, je potřeba udržet koncentraci až do konce. Máme z výhry ohromnou radost a věřím, že klíčové utkání o druhé místo ve skupině proti Egyptu kluci odehrají s maximálním soustředěním a nasazením,“ prohlásil trenér, který na šampionátu vede muže i ženy.

Proti Němkám uhrála set jen Hana Matelová, která podlehla Mittelhamové 1:3. Kateřina Tomanovská prohrála 0:3 se světovou osmičkou Han Ying a Markéta Ševčíková nestačila na Shan Xiao-na.

„Ženy to měly opravdu velmi těžké. Han Ying je jedna z nejlepších obranářek světa a Kačka proti ní zkoušela všechno možné, ale zkrátka to nešlo. Určitě je to dobrá zkušenost, proti tak skvělé hráčce nehraje na velkých turnajích často,“ uvedl Nedoma. „Škoda, že Hanka Matelová proti Mittelham nezvýšila vedení 1:0 a 4:0 ve druhém setu. Bylo tam několik zbytečných chyb, byla to určitě největší šance na dílčí úspěch,“ řekl kouč.