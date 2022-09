Stolní tenisté rozehrají v pátek v Číně mistrovství světa družstev

„Ženská původní nominace přece jen nedoznala takových změn. Budou to ale mít těžké. Pokud bychom dosáhli na druhé místo ve skupině, byl by to fantastický úspěch. Reálným cílem je neskončit ve skupině poslední a věřit, že se do play off probojujeme ze třetího místa,“ řekl Nedoma na svazovém webu.

„U mužů je to trochu jiné. Máme mladý tým, dva hráči ještě vůbec neokusili atmosféru evropského nebo světového šampionátu dospělých, takže každé dílčí vítězství, každá vyhraná dvouhra bude úspěch. Uvidíme, na co to bude stačit,“ doplnil Nedoma.

České stolní tenistky čeká v páté skupině Německo, Indie a Egypt. Muži narazí ve čtvrté skupině na favorizovanou Jižní Koreu, Egypt, Kanadu a Saúdskou Arábii. U mužů postoupí do osmifinále celky na prvních dvou místech a dva nejlepší ze třetích příček. Mezi ženami si osmifinále zajistí nejlepší dva týmy ze skupiny a čtyři celky na třetím místě.

Reprezentanti se na mistrovství světa připravovali během klubové sezony. „Neměli jsme prakticky žádné soustředění. Hana Matelová hrála ligu ve Francii a jen na pár dní jsme se sešli v kompletním složení v Havířově. Hráčky se však připravovaly na začátek sezony, takže jsou už v herním tempu. Podobné je to u mužů,“ řekl Nedoma.

Při absenci trenéra Josefa Plachého povede vedle výběru žen i muže. V reprezentaci chybí také Zdena Blašková, Lubomír Jančařík, Pavel Širuček nebo Jiří Martinko. „Je to pochopitelně trochu složité, ale nedá se nic dělat. Taková je situace. Budeme mít mnohem méně času na taktickou přípravu a já se zřejmě během dne z haly ani nehnu,“ uvedl Nedoma.

Absence hlásí i jiné evropské týmy. Němci nebudou mít k dispozici Tima Bolla a Dimitrije Ovtcharova, Polákům chybí Jakub Dyjas, Rakušané dokonce oba své celky odhlásili. Na soupiskách figurují i hráči známí z českých soutěží jako Egypťan Muhamad Šuman, Polka Natalia Partyková nebo Slováci Ema Labošová a Jakub Zelinka.

Světový šampionát družstev se koná po koronavirové pandemii po čtyřech letech. Naposledy se uskutečnil v roce 2018 ve švédském Halmstadu. Tituly obhajuje v obou kategoriích Čína. Turnaj vyvrcholí finálovými boji 8. a 9. října.