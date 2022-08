Navrátil skončil při premiéře extrémních skoků do vody na ME osmý

ME v plaveckých sportech v Římě Dálkové plavání Muži:

5 km: 1. Paltrinieri 52:13,5, 2. Acerenza (oba It.) 52:14,2, 3. Fontaine (Fr.) 52:20,8, ...14. Zach 55:08,8, 18. Chocholatý (oba ČR) 56:37,9. Ženy:

5 km: 1. Van Rouwendaalová (Niz.) 56:58,7, 2. De Valdésová (Šp.) 57:00,2, 3. Gabbrielleschiová (It.) 57:00,3, ...13. Benešová (ČR) 58:19,8. Skoky do vody Muži:

3 m prkno: 1. Marsaglia (It.) 453,85, 2. Houlden (Brit.) 428,55, 3. Tocci (It.) 392,70. Ženy:

10 m věž synchro: 1. Spendoliniová Sirieixová, Toulsonová (Brit.) 303,60, 2. Bajlová, Lyskunová (Ukr.) 298,86, 3. Ch. Wassenová, E. Wassenová 289,86. Extrémní skoky do vody:

Muži - konečné pořadí po 4. kole: 1. Popovici 455,70, 2. Preda (oba Rum.) 436,20, 3. De Rose (It.) 416,45, ...8. Navrátil (ČR) 373,30.