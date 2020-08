Muradova čeká třetí zápas mezi elitou v UFC, zatím ho neporazil Ital Alessio Di Chirico ani Američan Trevor Smith.

Dopadne to stejně i s Krzysztofem Jotkem?

Může se stát všechno, ale jasně, jdu si pro výhru. Bude to dobrej skalp. V UFC má třináct zápasů a vítězství nad ním mě konečně posune v žebříčku do top patnáctky (UFC na svých stránkách zobrazuje právě patnáct nejlepších). Věřím si, protože vím, že on nemá takové ambice jako já.