Dám jí bombu. Dívka z Příbrami bude zuřit i proti legendě MMA

Původně se plánovala věnovat kickboxu a klasickému boxu, jenže když viděla trénink MMA, neodolala.

„Na Lucce jsem poznal už po pár trénincích, že má srdce i vůli, že je zarputilá,“ vzpomíná osobní trenér Pudilové Ladislav Erdélyi. Sám polepšený násilník, kterého soud v roce 2002 poslal na pět let do vězení za to, že napadl a brutálně zbil dva lidi, přičemž jednomu z nich dokonce ukousl kus ucha.

Ale to je minulost, kterou hodil za hlavu. Jeho posláním se stala výchova Pudilové ve světovou zápasnici. „Plním jí sen, chci jí pomoct,“ říká nyní 51letý Erdélyi.

Začal postupně, rodiče Pudilové měli zpočátku obavy. I teď mají problém koukat, jak jejich dcera zápasí. „Jsou přitom trochu nervózní. Jak byste koukali vy na vlastní dceru, kdyby byla v kleci od krve? Já bych to asi snesla, ale pro ně je to náročné,“ chápe Pudilová.

Podporu jí ovšem rodiče dopřávali po celou dobu. Nyní je Pudilové 24 let, vyrostla v obávanou ranařku, podepsala smlouvu se slavnou americkou organizací UFC.

Přitom i dál zůstává skromnou, milou a sympatickou dívkou s téměř plachým úsměvem. Někdy na vás působí až nervózně ze vší pozornosti, které se jí dostává.

Stále si na zájem veřejnosti zvyká, předzápasová show a výměny názorů se soupeřkami jsou jí cizí, ostatně stále pracuje na zlepšení angličtiny, kterou se učí s kamarádkou. Dosud je známější ve světě než v Česku, takže angličtinu potřebuje ke komunikaci i s fanoušky.

Že se populární stává i doma, už ví. „Vnímá to pozitivně, ale zároveň se bojí, že fanoušky zklame. Má v sobě pocit zodpovědnosti, aby na ní mohlo být okolí hrdé,“ říká Erdélyi.

V sobotu nastoupí do pátého zápasu pod organizací UFC, v níž má dosud bilanci dvou výher a dvou proher. Ale teď to bude doma ve vyprodané O2 areně. „Budu zastupovat všechny naše bojovníky, nechci Čechy zklamat,“ doufá Pudilová.

Proti ní bude ženská legenda MMA Liz Carmoucheová, bývalá členka Námořní pěchoty Spojených států, držitelka černého pásku v brazilském jiu-jitsu a vůbec první žena, která vstoupila do oktagonu UFC.

Pětatřicetiletá Američanka si ve čtvrtek stěžovala, že zápasí jen jednou ročně, protože ji ostatní bojovnice odmítají, nechtějí s ní do oktagonové klece vlézt. Až Pudilová kývla a přijala výzvu. Před oficiálním vážením se dlouho prala se svým tělem, aby zhubla pět kilo.

Co Pudilovou omezuje v době před zápasem, to plánuje vynahradit zuřivostí přímo v kleci. „Vždycky se ji snažím krotit, protože ona by na soupeřku nejradši vletěla a hned ji zbila,“ říká trenér Erdélyi.

Jakou má tedy Pudilová taktiku? „Dám jí bombu,“ neváhá Češka, která je schopná na mrtvý tah zvednout 160 kilogramů.

Takové jedince má UFC ráda. Jedinečné a poutavé. A ty samé atributy milují i fanoušci. Bitva Pudilové má být jedním z vrcholů programu.