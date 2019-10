Krpálek se po MS bude prát v Brazílii, možná i s Rinerem

Po šampionátu v Tokiu nechal Krpálek podzimní program otevřený. Zvažoval i dlouhou přestávku až do prosincového turnaje Masters, nakonec do Brazílie odletěl a v úterý nastoupí coby favorit do nejtěžší váhy. Na Rinera, jenž na MS nestartoval, může narazit již v semifinále.



„Nakonec se rozhodl pro účast v Brasílii, protože by rád přezimoval na pozici světové jedničky, nicméně (Guram) Tušišvili má slušný náskok,“ uvedl reprezentační kouč Petr Lacina v tiskové zprávě s připomenutím gruzínského lídra žebříčku.

Na Rinera osmadvacetiletý Krpálek poprvé narazil na červencové Grand Prix v Montrealu. Desetinásobnému mistru světa a dvojnásobnému olympijskému vítězi podlehl v semifinále v prodloužení. Předtím startoval rodák z Jihlavy v nižší váze a vybojoval zlato na hrách v Riu de Janeiro 2016.

V úterý se v Brasílii představí i David Klammert v devadesátce. David Pulkrábek v nejnižší váze v neděli skončil ve druhém kole. Nad mistrem Evropy z loňska Rusem Islamem Jašujevem vedl půl minuty před koncem na wazari, ale souboj prohrál. Přišel tak o možnost oprav a obsadil deváté místo.