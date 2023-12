Snažím se být jiná než ostatní. Můj čas přijde po olympiádě, říká Březinová

Na víkendovém společném mistrovství republiky s Maďarskem, Slovenskem a Polskem v severočeském Turnově byla Březinová po krátkém programu spokojená. Jízda sice nebyla bez chyb, všechny skoky i kombinace ale ustála a našla se na průběžném druhém místě, hned za čtvrtou ženou evropského šampionátu Polkou Ekaterinou Kurakovovou.

Základ k desátému titulu mistryně republiky ovšem promarnila ve volné jízdě, kde přišly hned tři pády po trojitých skocích a výsledkový sešup byl nevyhnutelný.

„Šla jsem do všeho naplno, ale v daný moment ty skoky prostě nevyšly,“ konstatuje. Chyby mrzí o to víc, že byly před domácím publikem. „Srovnat se s prostředím doma je vždy v něčem těžší než jinde, možná i to na mě dolehlo,“ přemítá.

Březinová se vrací do závodů po předešlé protrápené sezoně, kdy v její první půlce řešila zranění kolene, se kterým nakonec musela na operaci. Po zákroku se ještě stihla připravit na březnové mistrovství světa, stále ale bojovala se stabilitou skoků.

Krasobruslařka Eliška Březinová na soutěži Grand Prix Kanadská brusle

Důvěru v operované koleno potřebovala vybudovat od znova. „Musím věřit, že je v pohodě, což nejde hned.“ I proto si na dosavadní výsledky z podzimní části sezony nestěžuje. „Nezačala jsem nejlépe, ale závod od závodu je to lepší,“ pozoruje.

To potvrzují i čísla. Nejvyšší letošní ohodnocení získala v listopadovém závodě seriálu Challenger v Astaně, kde vyjela dohromady 143 bodů. Na společném šampionátu si dosavadní maximum díky povedenému krátkému programu ještě o bod vylepšila.

Zatímco volnou jízdu převzala z minulé sezony, v krátkém programu nově bruslí na hudbu ze seriálu Stranger Things. „Seriál jsem neviděla, ale hudba mě okamžitě oslovila. Je jiná než všechny ostatní doprovody, a já se snažím být jiná než všechny ostatní, přinést do bruslení něco nového,“ líčí.

Březinová je ale jedinečná už jen svým zápalem v pro bruslařky pokročilém věku. Na posledním mistrovství světa bylo pouze osm závodnic narozených před rokem 2000. Slovinská dvaatřicetiletá veteránka Daša Grmová ale po sezoně ukončila kariéru, stejně jako Březinové německá vrstevnice Nicole Schottová.

Oproti zbylým třem Češkám na domácím šampionátu je o devět, respektive deset let starší. „Snažím se být ve svých letech holkám konkurentkou a porážet je. Nevím o tom, že by v Česku stejně stará bruslařka skákala trojité kombinace, trojité lutzy a flipy. Určitě je to pro mě motivace pracovat dál.“

Nekonečně dlouho ale tělo takovou zátěž nemůže vydržet. V pořádání společného šampionátu se Češi, Maďaři, Poláci a Slováci střídají, další mistrovství republiky na domácím ledě tak proběhne nejspíš až za čtyři roky. „V té době mi bude už skoro dvaatřicet, to už určitě bruslit nebudu,“ říká rozhodně.

Alespoň do třiceti má ale závodění v plánu. „Chtěla bych zkusit vydržet do olympiády, a pak už nastane můj čas.“