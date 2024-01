Krasobruslařka Vránková při debutu na ME jako poslední prošla do volných jízd

Sedmnáctiletá Vránková měla na kontinentálním šampionátu startovat už loni, ale tehdy o něj vinou zdravotních problémů přišla. Tentokrát se na vrcholné akci představila a předvedla solidní výkon. Sice zaváhala u úvodního trojitého toeloopu a nemohla přidat druhý do plánované kombinace, ale pak za salchow zařadila alespoň dvojitý toeloop a zvládla dvojitý axel.

„Bylo to dobré. Nemůžu říct, že to bylo perfektní, ale zase nejsem úplně nespokojená,“ uvedla v tiskové zprávě.

Dostala 50,08 bodu, v této sezoně už byla o 1,66 bodu lepší. Musela se vyrovnávat s atmosférou ME. „Jsem moc vděčná za příležitost tady vystupovat. Je to něco úplně nového a nedá se to srovnávat se závody, co jsem jela před tím,“ poznamenala krasobruslařka, která trénuje v USA ve skupině Rafaela Arutjunjana.

Belgická krasobruslařka Loena Hendrickxová vyhrála krátký program na ME v Kaunasu.

V Kaunasu ji jako trenér doprovází Tomáš Verner. Dlouho to vypadalo, že po dnešním krátkém programu jeho povinnosti skončí, protože Vránkové bude zlomek bodu k postupu chybět. Před nejsilnější skupinou byla stále první pod čarou. Poslední ze 33 startujících Kurakovová ale krátký program vůbec nezvládla. V kombinaci skočila jen dvojitý lutz a pak spadla při trojitém toeloopu, další jednobodovou penalizaci dostala za překročení času. Když se k tomu přidaly další drobnější technické nedostatky, bylo z toho jen 49,57 bodu a překvapivý propad až za Vránkovou.

Naopak ve velkém stylu se ukázaly Belgičanky. Hendrickxová po loňském zaváhání tentokrát potvrdila, že je při neúčasti Rusek dlouhodobě nejlepší Evropankou. Získala 74,66 bodu a má takřka pětibodový náskok před Pinzarroneovou, jež v 17 letech útočí na první velkou medaili. Čistý krátký program předvedla i obhájkyně titulu Anastasija Gubanovová, ale na rozdíl od Belgičanek neměla krokovou pasáž a jednu z piruet na nejvyšší úrovni. Se známkou 68,96 bodu se ruská rodačka reprezentující Gruzii zařadila na třetí příčku.

Volné jízdy žen se uskuteční v sobotu od 12:00 SEČ.