Paříž, pro české karatisty poslední šance na olympiádu

„Olympiáda je samozřejmě obrovská motivace, kvalifikaci jsme obětovali téměř všechno,“ uvedl hlavní trenér TJ Karate České Budějovice Miroslav Hýsek. Na nejlepší závodníky klubu čekala kromě intenzivnější přípravy i náročná cestování.

Nejvíce turnajů objezdily Adriana Crhonková a Lucie Veithová. Od ledna musely závodit i na nejprestižnějších turnajích v Maroku nebo Dubaji. Pořadatelství na další turnaje má Španělsko, Rusko, Francie, Japonsko nebo Čína.

„Bylo to hodně náročné. Závody bývají brzo po sobě, pořád jsem někam létala. Nestíhala jsem ani pořádně trénovat a výkonnost šla dolů,“ popsala Crhonková jeden z důvodů zastavení posunu v žebříčku, kde atakovala postavení v elitní TOP 30. „Nejsme profesionálové jako v jiných zemích, kde neznají nic jiného než tréninky. My chodíme do školy, vyděláváme si. Není to jednoduché se pak s nimi rovnat.“

Obě Jihočešky nejlépe skončily na slušně bodovaném sedmém místě. Ve světovém žebříčku se ve svých kategoriích dokázaly obě dostat do TOP 50. „Holky na světových ligách vyrovnaně bojovaly i s nejlepšími. Ale probojovat se ze žebříčku na olympiádu je už téměř nemožné,“ upřesnil Hýsek.

Postupové limity světové federace karate jsou různé pro každý kontinent. V bodování Jihočeši ale ztrácí až příliš. Proto v další části sezony Hýsek ruší náročné cestování po světě a některé turnaje vynechá. Už v Maroku kvůli tomu chyběli z elitní stovky Aneta Růžičková a Tomáš Hermann.

Přípravu teď Českobudějovičtí zaměří na poslední možnost. V lednu 2020 se bude konat v hlavním městě Francie jediný olympijský kvalifikační turnaj.

„Chceme to zkusit ještě tam. Nově máme spolupráci s olympijským týmem Norska, kam poletíme na kemp. Dále pokračuje spolupráce s kluby ze Slovenska a Rakouska. Závodníci potřebují co nejvíce mezinárodní konfrontace,“ dodal dále Hýsek.

Do Paříže mohou vyrazit i další závodníci klubu. Chybět by neměl ani zástupce druhého budějovického oddílu. Fight Club by tam rád poslal žebříčkově dalšího člena nejlepší stovky Petra Kubičku. Záleží na reprezentační nominaci. Rozhodnuto bude na podzim.

A pak už půjde o výkony na tatami. Aby mohli Jihočeši vyrazit do Tokia, musí se v Paříži dostat až do finále. V konkurenci profesionálních karatistů to bude těžký boj. Ale ne nemožný.