Judistka Zemanová skončila na Grand Slamu v Mongolsku sedmá

Pátá judistka nedávného mistrovství Evropy Věra Zemanová obsadila na Grand Slamu v Ulánbátaru sedmé místo. Bronzová medailistka z ME do 23 let z roku 2019 zahájila soutěž ve váze do 57 kilogramů vítězně, ale ve čtvrtfinále prohrála a následně neuspěla ani v opravách. Zbývající dva Češi David Klammert (do 90 kg) a Markéta Paulusová (nad 78) se budou prát v neděli.