Penalizovaný Krejčí cítí křivdu. Polák simuloval, jako bych mu přelomil obratle

Jednadvacetiletý Krejčí, předloňský mistr světa na kajaku v kategorii do 23 let, je velkou nadějí českého vodního slalomu. I v kayakcrossu už slavil předloni titul evropského šampiona do 23 let.

V Londýně však v závěrečný den světového šampionátu doplatil na často nejednoznačný výklad pravidel.

Co se z vašeho pohledu stalo?

Polák (Tadeusz Kuchno) mě v jedné bráně odstavil a já potom jel za ním. V další povodné bráně ale najednou hrozně zpomalil. Proto jsem do něj najel. A za to mě pak penalizovali.

Neprávem?

Nevím, co jiného jsem v tu chvíli mohl udělat, když on zpomalil. Každý se zdravým rozumem by to měl vidět podobně. Nepřišlo mi, že bych ho nějak moc atakoval. Ani jsem to určitě neudělal naschvál. Jen jsem jel tu bránu za ním a jak byl vracák pomalejší, tak ho zpomalil a mě to do něj navezlo.

Kdo vám řekl, že vám postup vzali?

Trenér. Přišel za cílem nejdřív s dobrými zprávami, že ten kontakt přezkoumávali a že jsem neudělal nic špatně. Potom jsme si chvilku povídali, trenér kouká znovu na výsledky a já tam měl najednou napsaný fault (nepovolený kontakt).

ADRENALINOVÝ START. Závodníci se spouští na trať kayakcrossu, v červené lodi Jakub Krejčí

Jak vám v tu chvíli bylo?

Nic moc. Už po jízdě jsem se bavil s tím Polákem, jestli je v pohodě, a on hned: Ne ne, nejsem - a držel se za hlavu. Přitom ten kontakt byl podle mě minimální. To, že někdo někoho trošku bouchne, přitom ke kayakcrossu patří. Mrzí mě, jak to všechno dopadlo.

Jde o určitou pravidlovou šedou zónu, že závodníci neví, co si vlastně můžou dovolit?

Myslím, že jo. Pravidla jsou sice stanovená, jenže každý rozhodčí má jiný metr, což je špatně. Proto i můj kontakt po prvním přezkoumání označili za čistý a pak se po dalším rozhodli, že to tak nebylo. Také Vítek Přindiš na to v kvalifikaci doplatil, protože mu podle rozhodčích branka přelítla přes hlavu, i když on byl za ní.

Pravidla kayakcrossu se měnila takřka každý rok. Dala by se tedy ještě vylepšit?

Budou se asi znovu měnit po olympiádě. Podle mě až příliš omezují kontakt. Když jedeme ve čtyřech a brány jsou namačkané u sebe, bude tam kontakt vždycky. Záleží spíš na rozhodčích, co budou pouštět.

Přitom byla tato disciplína vytvořena právě proto, aby nabídla divákům atraktivní kontaktní souboje, ne?

Přesně tak. Že jsem tady někoho neúmyslně atakoval a moje loď se mu odrazila od helmy, je shoda náhod. On tam pak simuloval, jako kdybych mu přelomil obratle.

Kajakář Jakub Krejčí v semifinále MS v Londýně na klasické kajakářské trati.

V jednu chvíli v průběhu závodu hlasatelka vykřikovala: Absolutní chaos. Máte i vy při kayakcrossu často pocit, že nevíte, co se děje?

Mám. Na trati je to někdy ještě větší chaos než pro diváky ze břehu. Periferně koukám na obě strany a přemýšlím, jakou taktiku zvolit a jak nejlíp půjde zajet protivoda, abych buď o své místo vepředu nepřišel, nebo naopak abych místo z druhé pozice v té protivodě získal. Je to opravdu chaos.

Myslíte, že další vývoj této disciplíny povede i k častějším „hereckým výkonům“, že závodníci budou simulovat, aby dosáhli vyloučení soupeře, a dostali se tak do další fáze?

Nevím. Doufám, že ne, protože mi takové chování přijde dost nesportovní a naprosto zbytečné. K našemu sportu vůbec nepatří. Možná by se dalo zanést do pravidel také to, že i za simulování můžete být diskvalifikovaný.

Jaký máte k této disciplíně obecně vztah?

Mě kros baví, protože je nový, průjezdy jsou jiné než na slalomu a máme se tím pádem hrozně moc co učit. Je to voda zase trošku z jiného úhlu. Poslední dobou kros trénujeme víc a následně mi to pomáhá i do slalomu. Také tím, že si při něm hlava od slalomu odpočine.

Vodní slalomář Jakub Krejčí

Vít Přindiš vyprávěl, že ani při tréninku se do kontaktu nebojíte jít.

Nebojím, protože vím, že to k tomu patří. Kdyby se totéž, co tomu Polákovi, stalo mně, bude mě to třeba štvát, ale určitě potom nevypustím jako on zbytek jízdy a nebudu se v cíli držet za hlavu. Spíš bych uznal, že ten druhý udělal jediné možné, co mohl udělat.

Zaměříte se nyní na kayakcross více, když je v něm stále naděje na olympijské místo?

Určitě chceme něco s trenérem naplánovat, když je to pro mě jediná možnost, jak se ještě na olympiádu do Paříže dostat. Ale budu potřebovat i trochu víc štěstí.

Jaký celkový dojem si z londýnského šampionátu odvezete?

Určitě mi hodně dal, vždyť to byla má premiéra na dospělém mistrovství světa. Ty pocity jsou ale takové hořkosladké, protože se mi tady povedla kvalifikační jízda ve slalomu (kterou dokonce vyhrál) a teď jsem postoupil s docela hezkou jízdou i v kayakcrossu, jenže pokračování obou závodů se už nevydařilo. Musím si všechno přebrat, až budu v klidu doma.