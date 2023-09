Kaja ostrouhal. Obhájce Hašimoto byl horší, do finále MS ho nominují trenéři

Do bojů o medaile smějí podle pravidel mezinárodní federace FIG nastoupit z jedné země jen dva gymnasté. Po odcvičení své skupiny se japonské trio seřadilo na prvních třech místech v pořadí Kenta Čiba (85,799), Kazuma Kaja (85,598) a Hašimoto (85,432).

Národní federace se ale nemusí striktně řídit pořadím a může s předstihem z kvalifikovaných vybrat dva podle svého uvážení. Japonský trenér Hiroaki Sató potvrdil, že do čtvrtečního finále nasadí Hašimota a Čibu.

„Měli jsme o tom poradu už před kvalifikací, protože jsme v ní měli tři sportovce, takže se tohle mohlo stát. Předpokládali jsme to a rozhodli jsme, že pokud se Hašimoto nedostane mezi nejlepší dva, změníme to,“ citoval japonského trenéra web Mezinárodního olympijského výboru.

Dvaadvacetiletý Hašimoto podával v kvalifikaci nevyrovnané výkony. Byl nejlepší na hrazdě, na níž je olympijským vítězem, ale udělal chybu na koni našíř, kde ho jeho reprezentační kolegové předstihli.

V sobotu se ve dvoudenní kvalifikaci představili také oba čeští gymnasté, kteří cvičili pouze na jednotlivých nářadích. Sedmý muž z letošního ME Radomír Sliž na koni našíř dostal 13,800 bodu a zařadil se průběžně do třetí desítky. Ondřej Kalný pokazil první přeskok a se ziskem 12,916 ani on nenaváže na devátou pozici z Antalye. Víceboj měl původně absolvovat Daniel Bago, ale kvůli zranění z minulého týdne nenastoupil.

Kvalifikace mužů končí v neděli po poledni, poté začne dvoudenní kvalifikace žen, v níž se představí kompletní české družstvo.