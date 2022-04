Dostihová pohádka. Amatér na závěr kariéry vyhrál Velkou národní v Liverpoolu

Pro triumf si doběhl Nobel Yeats v sedle se Samem Waley-Cohenem, jenž slavným vítězstvím podle plánu ukončil kariéru.

Proslulý dostih na závodišti v Aintree ovládl amatérský žokej naposledy v roce 1990.

Noble Yeats měl kurz 50:1 stejně jako Any Second Now, s nímž svedl boj o vítězství. Any Second Now před cílem vedl, ale Waley-Cohen dovedl svého koně vnitřkem dráhy k výhře. Loňský vítěz Minella Times upadl.

„Nejsem schopen nic říct. Je to sen. Ve sportu nejsou jen dobré dny, jsou i ty špatné. Tohle je ale pohádka, je to fantazie,“ rozplýval se Waley-Cohen, jenž ohlásil konec kariéry dva dny před dostihem a v pátek oslaví čtyřicetiny.