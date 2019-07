Rychlý ve vodě i na motorce. Může být potetovaný mladík novým Phelpsem?

dnes 10:59

Pouhých 24 hodin se zdá málo. Kéž by dny byly delší, tolik by mohl stihnout! Caeleb Dressel tak aspoň do programu vtlačuje maximální množství cílů. „Rád si dávám tři na den,“ popisuje americký plavec. „To už je prostě můj zvyk. Pouštím se do nich tak, abych toho zvládl co nejvíc. Limity neuznávám.“