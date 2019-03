Finančně jsou jihlavští Gladiators na elitní soutěž připraveni

„Myslím, že rozpočet máme paradoxně o něco málo menší než loni,“ říká předseda oddílu Ondřej Paulus. „Ne proto, že bychom nemohli mít více peněz, ale prostě proto, že nám to stačí.“

Nováček z Vysočiny by v nejvyšší soutěži rozhodně neměl být žádným chudým příbuzným. Naopak! „Už v minulém roce jsme měli rozpočet vyšší než většina prvoligových týmů,“ těší Pauluse. „Že bychom přemýšleli, jestli jít do vyšší soutěže kvůli financím, to nehrozilo. Přece jen jde o amatérský sport, kde rozdíly mezi ligami nejsou tak veliké jako u profesionálních sportů.“

Gladiators přitom nemají žádného generálního sponzora, který by dával větší procento financí. „Máme ale spoustu sponzorů v Jihlavě i mimo ni, kteří nás podporují. Díky tomu jsme si mohli nejen přivést hráče, které částečně platíme, ale hlavně vytvořit prostředí, které bude dobré pro naše fanoušky,“ pokračuje šéf jihlavského klubu. „Hezkou kulisu pro domácí zápasy.“

Dvě třetiny rozpočtu se daří pokrýt penězi od jihlavských hráčů. „Máme velké množství středně velkých partnerů, finance jsme navíc schopní získat i z dotací od města, kraje a státu,“ prozradil manažer Gladiators Martin Kulha.

Rozpočet Gladiators se pohybuje kolem 1,3 milionu korun. Pro srovnaní, podle informací MF DNES podobnou částkou disponují například také Ostrava Steelers, loňský finalista a jeden z favoritů nadcházejícího ročníku.

„Vzhledem k tomu, že v loňském roce jsme hodně peněz investovali, se letošní rozpočet nijak razantně nenavýšil,“ potvrdil Kulha. „Loni jsme udělali pár investic, například nákup velké helmy, ze které před zápasy vybíháme. To jsou věci, které nyní nemusíme řešit,“ připomněl Paulus.

Příjemným pozitivem je také fakt, že kromě úvodního zápasu s Ostravou Gladiators zbývající domácí duely sehrají na fotbalovém stadionu v Jiráskově ulici. „Areál Na Stoupách sice má své kouzlo, jsme schopni ho zaplnit úplně, ale kapacitně už nám nestačí. Navíc na Jiráskově to bude o level výš,“ věří Kulha. „A přibude možnost příjmu ze vstupenek.“

Kromě lístků na jednotlivé zápasy, které by měly stát 50 korun, klub pro diváky chystá prodej permanentek nebo balíčků s permanentkou a dárkem z fanshopu. „Vzhledem k tomu, že to bude první liga a zápasů je pět, nepůjde o žádnou extrémně vysokou částku,“ dodává Kulha.