Tým amerického fotbalu Vysočina Gladiators čeká premiéra mezi elitou

Doma na Jiráskově ulici Dostali nabídku, která se neodmítá. Američtí fotbalisté celku Vysočina Gladiators po postupu mezi českou elitou nebudou hrát domácí zápasy jako doteď v areálu Na Stoupách. Do svého hájemství je pustí druholigoví fotbalisté FC Vysočina. Zápasy nejvyšší soutěže v americkém fotbale se tak budou v Jihlavě nově hrát na stadionu v Jiráskově ulici. „Bylo nám nabídnuto, abychom hráli na velkém stadionu. A my jsme tu nabídku rádi přijali,“ uvedl předseda oddílu Ondřej Paulus. „Ohlasy od vedení soutěže jsou velice dobré, mělo by to vyjít tak, že všech pět domácích zápasů budeme hrát na Jiráskově ulici.“ O atraktivnosti této záležitost není potřeba polemizovat. „Díky tomu máme na 20. dubna domluvený zápas, který bude vysílat ČT sport,“ těší manažera oddílu Martina Kulhu. „Je to de facto teprve podruhé v historii, kdy bude přímý přenos z jiného města než z Prahy,“ připomíná, že dosud se mimo hlavní město televizní kamery vydaly pouze při loňském Czech Bowlu do Ostravy. „Navíc budeme jediný tým v Česku, který má svůj stadion přizpůsobený na televizní zápasy a hraje na stejném místě celou sezonu,“ pokračuje Kulha. „Protože ostatní kluby to mají tak, že se na jeden televizní zápas přesouvaly na jiný stadion, kde standardně nehrají.“ Přesun na Jiráskovu ulici navíc Gladiators pomůže i finančně. „Areál Na Stoupách nám momentálně kapacitně nestačí, pro diváky to není tak komfortní, tak na Jiráskově to bude o level jinde,“ míní manažer klubu. „Navíc je tam možnost prodávat vstupenky,“ naznačil důležitou změnu. „Předpokládáme, že cena vstupenky na jedno utkání bude 50 korun,“ dodal Kulha.