Čeká nás další těsná bitva, vyhlíží Verstappen texaský střet s Hamiltonem

„Austin je už pěkných pár let Hamiltonovou pevností. My se ale pokusíme udělat vše pro to, abychom zde také uspěli,“ citovala agentura Reuters šéfa Red Bullu Christiana Hornera.

Program v Austinu Velká cena USA začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 23:00 SELČ kvalifikace. Závod se uskuteční v neděli od 21 hodin.

Jeho nizozemský svěřenec Verstappen se vrátil do čela šampionátu díky druhému místu v poslední GP Turecka. Tehdy využil i Hamiltonovy strategické chyby s pozdní výměnou pneumatik. Sedminásobný šampion z Mercedesu skončil pátý a opět přepustil post lídra o dvanáct let mladšímu soupeři. Oba se vystřídali ve vedení MS počtvrté z posledních šesti závodů. „Letošní sezona měla už tolik zvratů, že jsme připravení reagovat na cokoliv, co se nám o víkendu v Texasu přihodí,“ ujistil šéf Mercedesu Toto Wolff.

Velká cena USA však patří k Hamiltonovým oblíbeným. V letech 2015 a 2019 si v Austinu zajistil definitivně dva ze svých sedmi titulů a s pěti triumfy je také nejúspěšnějším závodníkem na tomto okruhu v historii. Profil tratě s dlouhými rovinkami a řadou ostrých zatáček by jeho mercedesu měl sedět i letos. Otázkou je, jak se na výkonech vozů projeví nově položený asfalt.

„Zhruba čtyřicet procent trati bylo obnoveno, ale kvůli koronavirovým restrikcím jsme nemohli vyslat naše pracovníky, aby nový povrch analyzovali. Jeho vlastnosti jsou tak pro všechny otazníkem a konečné dopady na pneumatiky a výkon vozu zjistíme až na místě,“ řekl Mario Isola, ředitel dodavatelů pneumatik Pirelli pro F1.

Důležitá je v Austinu už kvalifikace a v sedmi případech z osmi vyhrál závod ten, kdo startoval z první řady. Poslední triumf obhajuje Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas, jenž uspěl i v poslední GP Turecka. Ani Verstappen však nemá na GP USA špatné vzpomínky, v roce 2018 tam byl druhý a o rok později třetí.

Prestižní závod se do zámoří vrací po roční pauze způsobené pandemií koronaviru a během tří dnů by jej mohlo navštívit až 360 tisíc fanoušků.

„V USA jsme byli vždy konkurenceschopní a dostali se blízko nejvyšším příčkám. Teď už jde jen o to, dotáhnout to k vítězství,“ podotkl Verstappen. „Na každý závod jedeme s tím, že můžeme bojovat minimálně o pódium a nejlépe i vyhrát, což je oproti minulým sezonám posun. V Austinu to nebude jiné. Čeká nás další těsná bitva a už se na ni těším,“ doplnil Nizozemec, který vyhrál tento rok sedm velkých cen, o dvě více než Hamilton.

Napínavý souboj bude pokračovat i o třetí místo v pořadí konstruktérů, kde McLaren vede před Ferrari o pouhých 7,5 bodu. Pilot britského týmu Daniel Ricciardo se díky vítězství v GP Itálie a vyhrané sázce se šéfem Zakem Brownem představí o víkendu v ikonickém voze Chevrolet Monte Carlo, s nímž jezdil v roce 1984 sérii NASCAR sedminásobný šampion Dale Earnhardt starší.