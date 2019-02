Ferrari ovládlo druhý den testů F1 v Barceloně, tentokrát díky Leclercovi

Leclerc navázal na pondělní výkon týmového kolegy a čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela, který odkroužil 169 kol a jeho nejlepší čas měl hodnotu 1:18,161.

Leclerc do Ferrari přišel po premiérové sezoně ve formuli ze Sauberu a nahradil Kimiho Räikkönena.

Zatímco Vettel v úterý na trať nevyrazil, mistrovský Mercedes opět rozdělil čas na trati mezi úřadujícího šampiona Lewise Hamiltona i Valtteriho Bottase. Hamilton odjel 74 kol a se ztrátou 1,7 sekundy zajel desátý čas dne, zatímco Bottas byl šestý a za Leclercem zaostal o 1,3 sekundy.

Ani druhý den testů se na okruh nedostali jezdci Williamsu, jejichž vozy by měly z továrny do Barcelony dorazit ve středu. Testy budou pokračovat až do čtvrtka a od 26. února do 1. března se jezdci formule 1 v katalánské metropoli představí znovu. Nová sezona poté odstartuje 17. března v Austrálii.