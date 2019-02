Podcenili jste formuli 1! Kritika na nového majitele se valí ze všech stran

Žádné drama, nicotný náboj. Kdekdo se trefuje do formule 1 kvůli dlouholeté nadvládě Mercedesu a nudným závodům. Pravda, byť televizní sledovanost u slavného seriálu loni stoupla o deset procent, občas dění na tratích fanouškům srdce nerozbuší. O to zajímavější události se nyní odehrávají v zákulisí F1.



O čem je řeč? Současné napětí vystihují slova Bernieho Ecclestona, někdejšího (kruto)vládce formule 1. „Dosud jsem od nich neviděl krok, který by dával smysl. Snad úplně všechno dělají špatně.“



Bernie Ecclestone

Charismatický Brit se do Liberty Media neopřel jako první. Muž, jemuž se podařilo vybudovat z romantického, leč amatérsky vyhlížejícího šampionátu přepychovou závodní říši, jen komentuje současný stav F1.

A ten rozhodně není ideální, výčet problematických bodů má nejméně tři položky.

Zaprvé: nespokojení promotéři

Dusno mezi Liberty Media (prestižní seriál vlastní od ledna 2017) a organizátory Velkých cen bylo dlouho veřejným tajemstvím, na konci ledna se pak projevilo oficiálně.

Den před schůzí mezi oběma stranami se ozvala Asociace promotérů (FOPA), která sdružuje organizátory 16 z 21 Grand Prix.

FOPA vyjádřila nespokojenost se třemi záležitostmi – promotérům vadí přesouvání přenosů F1 na placené kanály, ohrazují se proti zvýhodněným podmínkám pro nové Velké ceny a vadí jim také nejasnosti týkající se nových pravidel.

V případě televizních přenosů FOPA nesouhlasí s úbytkem bezplatně vysílaných živých přenosů. Bojí se do budoucna o popularitu mistrovství.



Když mluví o výhodách pro nováčky, jde především o Miami, kde chce Liberty Media na městském okruhu jezdit stůj co stůj a potenciálnímu organizátorovi nabídlo závod zdarma. Jiní přitom platí vysoký poplatek.

Chase Carey, šéf formule 1

Co se nejasností v regulích týče, nervozita je pochopitelná. Liberty Media mluví o řadě výrazných změn, od motorů po rozpočtové stropy. Navíc brzy vyprší Concordská dohoda (kontrakt upravující podmínky mezi Mezinárodní automobilovou federací FIA, vlastníkem F1 a týmy). Tvář F1, jejíž letošní sezona začíná 17. března v Melbourne, může být za pár let odlišná a promotéři by rádi věděli, jaký produkt budou za čas divákům nabízet.

„Den po vyjádření FOPA jsme měli schůzku a nikdo žádné z těchto témat nenadnesl. Bylo to divné,“ reagoval na kritiku Chase Carey, výkonný ředitel formule 1. „Promotéři chtěli jen udělat rozruch, rozhodně tím nezmění to, jak k F1 přistupujeme. Následné jednání bylo velmi pozitivní, většina byla spokojená.“

Jenže už samotný fakt, že FOPA proti Liberty Media vystoupila, ukázal, jak slabá je pozice současného majitele šampionátu.



„Tohle by se za Bernieho Ecclestona nestalo. Kdyby proti němu organizátoři takhle vystoupili, zůstali by bez závodů,“ nechal se slyšet Christian Horner, šéf Red Bullu.

A v dalších větách pro The Guardian poukázal na druhou potíž, se kterou se Liberty Media potýká.

Zadruhé: podcenění síly F1

Horner přemítá na stránkách britského listu nad tím, jak se v Liberty Media přepočítali. „Absolutně podcenili, jak náročné je formuli 1 převzít. Mysleli si, že to bude snadné.“

Pozastavuje se třeba nad nápadem upravit pro novou sezonu přední křídlo monopostů. Liberty Media věří, že díky tomu přibude předjížděcích manévrů „Ale to je naivní představa. Vyzobli si jednu věc z konceptu pro budoucnost a snaží se ji naroubovat na současné vozy. Sami poznají, že udělali chybu.“

Šef Red Bullu Christian Horner

Dále mediální velmoci vyčítá, že řídí formuli 1 příliš demokraticky. To Ecclestone vládl prestižnímu seriálu železnou pěstí.



„Dobrý diktátor je pro každou zemi lepší než demokrat. A kdybych se já nechoval jako diktátor, pak F1 není tam, kde je dnes,“ říkal „El supremo“, když v lednu 2017 opouštěl svůj trůn.

Nyní Ecclestone nabízí Liberty Media pomocnou ruku. „Pokud budou chtít pomoci, rád to udělám. Nechci jednou ležet na smrtelné posteli s vědomím, že to jde se sportem, který jsem vytvořil, z kopce,“ tvrdí.

Díky svému přirozenému respektu by mohl přispět k ukočírování divoké situace, kterou ještě více rozbouřila jedna výpověď.

Zatřetí: pirátské vysílání

Tu výpověď podala BeIN Sports, která vysílala formuli 1 na Středním východě a také v severní Africe. Příjem z této smlouvy tvořil pro Liberty Media až sedm procent ze všech peněz, které na televizních právech získávala.

Důvod? BeIN Sports vadila nečinnost proti pirátům, na této nelegální činnosti se podílí zejména beoutQ ze Saúdské Arábie.

Vlastník F1 sice před časem tento problém avizoval ve svém prohlášení, nicméně patrně se jím z pohledu BeIN Sports nezabýval dostatečně.

A tak se obě strany rozcházejí, přičemž pro Liberty Media jde o další tvrdý direkt v náročném období. V době, kdy čelí kritice od promotérů, Ecclestona, stáje Red Bull i dalších. Třeba šéfa ruského motorsportu Igora Jermilina.



Jermilin zareagoval mimo jiné na spekulace o tom, že Liberty Media zkusí F1 prodat. „Jenže pro Liberty Media bude hodně těžké najít kupce, který by jim dal za formuli 1 více peněz než oni sami v roce 2017,“ myslí si kvůli neuváženým krokům Careyho a spol.

Proslýchá se, že jeden zájemce o slavnou značku by tu byl. Ten, kdo ji de facto vytvořil. Ecclestone by ale údajně nabídl jen zlomek z osmi miliard dolarů.