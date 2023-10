Světová rallye se přesouvá na Šumavu. Bude to klouzat, tuší piloti

„Píšeme historii rallye v České republice a věříme, že přijede co nejvíc fanoušků i na Šumavě, kde se pojedou testy na tradičních tratích,“ tvrdí generální sekretář Autoklubu ČR a jeden z hlavních organizátorů rallye Tomáš Kunc.

Včera se piloti prohnali diváckou zkouškou na závodišti ve Velké Chuchli a po Čínovském okruhu v západočeských Klatovech. Dnes na posádky čeká přes 120 kilometrů na šumavských tratích. Dopoledne absolvují testy s názvem Vlachovo Březí, Zvotoky a Šumavské Hoštice. Pojede se v okolí těchto obcí. Po obědě si fanoušci užijí přeskupení na náměstí v Prachaticích a odpoledne se tři speciální zkoušky zopakují. Večer se jezdci přesunou do německého Pasova, kde má rallye své hlavní zázemí.

Nejlepší piloti testovali na šumavských tratích už v předchozích dnech, aby se dokázali na nový podnik v kalendáři světové rallye co nejlépe připravit. Asfalt tam zkoušeli osminásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie, úřadující mistr světa Kalle Rovanperä z Finska i aktuálně druhý muž celkového pořadí světového šampionátu Elfyn Evans z Velké Británie.

„Asfalt je pěkně hladký, ale bude to náročné, protože se podmínky kvůli počasí mohou měnit. Profil trati sedí mému stylu jízdy, navíc to bude pro všechny nové a stejné, takže to je velká výzva,“ uvědomuje se Fin Rovanperä.

Obhájce titulu může v neděli slavit další triumf. Dva závody před koncem seriálu má na čele náskok 31 bodů. Pokud jej ve střední Evropě uhájí, může být korunovaný znovu. Proti je Brit Elfyn Evans jezdící s toyotou. Svého týmového kolegu chce dostat pod tlak. „Bude to určitě napínavé. Samotná rallye je pro nás úplně nová, to znamená hodně práce s přípravou. Testovací jízdy nám potvrdily, že to bude pravděpodobně klouzat. Přilnavost trati není úplně vysoká a navíc se má měnit počasí,“ přiblížil Evans. Počasí a déšť by posádky měly trápit hlavně dnes. O víkendu už by zřejmě pršet nemělo.

Světová rallye v České republice, to byl sen několika generací fanoušků. Ten se nyní plní a je jisté, že ještě minimálně v dalších dvou letech plnit bude. Příští rok se Středoevropská rallye pojede znovu jako předposlední díl kalendáře.

Pořadatelé letos očekávají velký zájem fanoušků, a to nejen těch českých. Dorazí tisíce příznivců z celého světa. A diváky vyzývají, aby respektovali všechna bezpečnostní opatření a pokyny.

„Bez odpovědných fanoušků se rallye konat nemůže. Vinou těch neukázněných mohou být rychlostní zkoušky odložené nebo úplně zrušené. Moje výzva zní – chovejte se zodpovědně, fanděte z vymezených diváckých zón, pohybujte se na vyvýšených místech v bezpečné vzdálenosti od trasy. Mezi zvlášť nebezpečné zóny patří vnější část zatáček a především místa za horizonty,“ upozornil bezpečnostní šéf Andreas Spannbauer. Vstupenky budou v prodeji i na místě.

Legenda Ogier bude tahákem

Na 300 závodních kilometrů se včera vydalo 68 posádek včetně jedenácti českých. Kromě souboje o titul bude velkým tahákem i účast Francouze Ogiera, který nejede celý šampionát, ale vybírá si jen některé podniky. Do závodu vyrazil jako pátý.

„Moje startovní pozice není úplně optimální. Bude záležet na počasí. Pokud bude sucho, můžeme pravděpodobně bojovat o nejvyšší příčky. A já začínám každou rallye s nejvyšším cílem,“ hlásí jedna z legend tohoto sportu. Ogier vyhrál tři ze šesti závodů, do kterých letos nastoupil.

Podobně jako u dalších pilotů bude zajímavé sledovat, jak zvládnou nástrahy nových tras. „Vybrali jsme těžké úseky v zajímavých kombinacích. Bude to asfaltová rallye, ale kvality povrchů budou rozdílné. Myslím, že se jezdci i diváci mají na co těšit,“ přidává Kunc z Autoklubu ČR, který závody společně s rakouským a německým svazem pořádá.