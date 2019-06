Manažer Pardubic o ploché dráze: Takhle vyrovnanou extraligu jsem nezažil

„Podle zpráv z letiště mělo kolem šesté pršet, a dokonce padat kroupy, takže jsme šli rovnou jezdit. Naštěstí se nám to ale vyhnulo,“ byl rád manažer pardubických plochodrážníků Lubomír Vozár.

Co mu však radost vůbec neudělalo, byl výkon jeho svěřenců. Domácí jezdci skončili před vlastním publikem na poslední čtvrté pozici.

„Jsem zklamaný. Hlavní problém byl v tom, že Walasek měl udělat ještě o dva body víc, Hynkovi Štichauerovi taky jeden utekl... A junior Mikel udělal jen jeden. Takhle vyrovnanou extraligu jsem snad ještě nezažil,“ povzdechl si Vozár.

Pardubická Zlatá přilba ve Svítkově vyjezdila 30+2 body, vítěz předloňské Zlaté Václav Milík přispěl 12 „kusy“, Polák Walasek 9 a Hynek Štichauer přidal na hromádku o jeden bod méně. Poslední bod pak zajistil junior Patrik Mikel.

„Kdyby Walasek udělal 11, bylo by to opravdu jiné. Štichauera zase o jeden důležitý bodík obral Smetana... Je to opravdu nesmírně vyrovnané,“ opakoval Vozár.

Na druhou stranu osm bodů od Štichauera musí brát, ten o sobě nedávno prohlásil, že už se nepovažuje za profesionála a pomalu přestává stačit na mladé jezdce.

„Čekal jsem od něj malinko víc, ale nedá se vůbec říct, že by se nesnažil. Na závody si dokonce půjčil motor od Milíka, ale všichni mají co dělat. Mladíci už dokážou zkušeným jezdcům učinit veliké problémy,“ uznal Vozár.

Aktuální pořadí extraligy družstev se má tak, že Pardubice jsou na posledním čtvrtém místě. Mají sice osm bodů, první SC Interteam však vlastní jen o tři více a situace nemusí být úplně ztracená, jenže...

„Není to dvakrát příjemné, poslední jsme skončili podruhé za sebou. V Žarnovici se to dalo čekat, protože nám chyběl Milík, což je základ mužstva, ale doma jsme počítali s daleko lepším umístěním, je to těžké,“ neskrýval Vozár.

V příštím extraligovém kole ve Slaném by svůj tým rozhodně radši viděl na vyšších příčkách.

„Nevíme, jestli pojede Hynek, ten má dost práce. Když tak to budeme muset kombinovat, v pondělí se dovím víc. Nejel však ani v Kopřivnici a dokázali jsme tam skončit první, tak uvidíme.“