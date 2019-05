Jsem už poloviční hobík, říká mistr na dlouhé ploché dráze Štichauer

„Štěstí k závodění patří a přeje připraveným. Jezdecká dovednost je v našem sportu jedna stránka, ale ta druhá je technika a připravenost motorek. U plochodrážních motocyklů ty poruchy prostě jsou. Bylo to možná dané i tím, že jsem netrénoval a nebyl jsem v Mariánkách na žádném soustředění, protože teď už jsem poloviční hobík.

Najel jsem díky tomu na svém stroji míň než kluci, a tím pádem mi vydržel na finále,“ uvažoval Štichauer.

Proč o sobě říká, že už není opravdový profesionál? Získal novou práci, kvůli které je často v zahraničí a na závodění už nemá tolik času.

„Musel jsem trochu osekat kalendář a nemůžu závodit ve všech soutěžích, ve kterých bych chtěl. Mám už nějaký věk a navíc čerstvou rodinu, takže už musím myslet na lidi kolem sebe. I když mě plochá pořád baví a mám ambice být dobrý. Věnuju se tomu, jak můžu, a evidentně mi to funguje, výsledky mám,“ je rád Štichauer.

Jak je již v úvodu zmíněno, na individuální triumf čekal čtrnáct let. Radost měl tak pochopitelně velikou.„Dlouho se mi to vyhýbalo. Vždycky jsem byl buď druhý, nebo třetí, takže mě to teď potěšilo hodně. Ještě víc tím, že už se nepovažuju za profesionálního sportovce, jak už jsem říkal. Závodění už je pro mě napůl koníček,“ opakuje Štichauer.

Poslední zlatou medaili získal v roce 2005. Tehdy ještě v juniorské kategorii na mistrovství republiky devatenáctiletých v Plzni vybojoval čtrnáct bodů a o jeden jediný za sebou nechal druhého Luboše Tomíčka z pražského Olympu.

„Na některé závody si člověk nevzpomíná, ale tyhle si pamatuju moc dobře. V juniorech vyhrávají tituly většinou osmnáctiletí devatenáctiletí kluci a já tehdy možná ještě neměl ani řidičák na auto. Bylo mi sedmnáct a jel jsem si zatrénovat s taťkou. Tři týdny před závodem jsme si vyzkoušeli převody a díky tomu jsem tehdy udělal čtrnáct bodů. Myslím, že mě porazil až Filip Šitera (celkově pátý) v poslední jízdě. To bylo moc hezké,“ vzpomíná Štichauer.

Ale zpátky do současnosti. Již ve čtvrtek 6. června na pardubickou Zlatou přilbu Pardubice, jíž je Štichauer součástí, čeká na domácí půdě další kolo extraligy plochodrážníků. Původně se mělo ve Svítkově jet 15. května, ale závody byly zrušeny pro nepřízeň počasí. Východočeši jsou aktuálně v tabulce na třetím místě s dvaadevadesáti body.

„Nejdůležitější pro mě bude, abychom doma dokázali vyhrát. Na klasice letos nejsem moc rozježděný a dává mi zabrat udržet krok s mladšími, takže jsem domluvený s Vaškem Milíkem, že mi na závody půjčí motor, abych věděl, jak mi to jede. Když udělám osm nebo devět bodů, tak budu spokojený,“ plánuje Štichauer před čtvrtými závody družstev.