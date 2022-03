Desítky milionů ročně pro Verstappena. Šampion F1 vyjednal novou smlouvu

Nizozemská média už referují: mistr světa formule 1 Max Verstappen se dohodl se stájí Red Bull na nové smlouvě. A kontrakt to nebude ledajaký, měl by trvat čtyři, nebo pět let a zajišťovat roční příjem až 50 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun.