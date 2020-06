Zástupci okruhu v Portimau potvrdili zájem o závod formule 1

Letošní sezona formule 1 měla původně odstartovat v březnu, ale kvůli pandemii koronaviru byl začátek posunut na červenec. Šampionát kvůli nákaze covid-19 přišel také o několik závodů včetně první Velké ceny Vietnamu nebo Velké ceny Nizozemska, která se měla jet po 35 letech.

Zkrácený ročník formule 1 by měl odstartovat 5. července v Rakousku a týden nato se na okruhu ve Spielbergu pojede znovu. Pak se šampionát přesune do Maďarska, následovat budou dva závody v Silverstonu a Velké ceny Španělska, Belgie a Itálie v Monze, kde by se mělo jet 6. září.

Vedení šampionátu zatím oznámilo jen úvodních osm závodů sezony, ale doufá, že nakonec se jich podaří odjet 15 až 19 z původních 22. Jedním z nich by mohla být i Velká cena Portugalska. „Jsme se zástupci formule v kontaktu a intenzivně jednáme,“ citovala média mluvčího okruhu v Portimau.

„Nic není potvrzené, ale máme ověřeno, že hodně stájím by se závod v Portugalsku líbil, a my pro to uděláme všechno. Jsme volbou, která se líbí každému. Ať už jde o trať, zázemí, které umožňuje dodržování nařízených odstupů, klima, hotely nebo skutečnost, že Portugalsko covid-19 příliš nezasáhl,“ dodal mluvčí.