Suverén Rovanperä. Na Estonské rallye ovládl všech devět rychlostních zkoušek

Dvaadvacetiletý Rovanperä vstupoval do sobotní druhé etapy pouze s třísekundovou výhodou oproti Neuvilleovi, ale každým odjetým testem náskok zvyšoval. Belgičana zpomalil i defekt v jedné z erzet.

„Samozřejmě je to skvělý pocit. Hodně jsem si to užil, zvlášť odpoledne. Auto funguje dobře a tohle jsou moje nejoblíbenější trasy v celém kalendáři, tak proč si je neužít na plný plyn? Je tu spousta fanoušků, takže je to vážně paráda,“ povídal Rovanperä, jenž se v Estonsku před dvěma lety stal nejmladším vítězem světové rallye. V případě vítězství v osmé z 13 letošních soutěží zvýší náskok v čele MS.

Neuvilleovi bude v závěrečných nedělních čtyřech erzetách krýt z třetí pozice záda stájový kolega Esapekka Lappi z Finska, jenž ztrácí 10,5 sekundy a podle týmové hierarchie by na Belgičana neměl útočit.

Na bodované osmé místo se posunul domácí favorit Ott Tänak, jenž musel krátce před začátkem rallye měnit motor svého fordu a odstartoval s pětiminutovou penalizací.