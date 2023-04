Jubileum okruhu v Mostě: superbiky či ženy za řidítky, tahače snad i s Buggyrou

Kalendář Autodromu Most 2023 14. 4. The Most Run běh po závodní dráze mosteckého okruhu 15. 4. Central Europe Time Attack Cup klubové automobilové závody 1. 5. Bikes & Coffee motosraz & spanilá jízda na dráze s Pepou Sršněm 8. 6. Le Most 6h klubový vytrvalostní závod automobilů 23. - 25. 6. IDM mezinárodní německý šampionát motocyklů 12. 7. Carbonia Cup klubové automobilové závody 28. - 30. 7. WorldSBK Czech Round mistrovství světa superbike 5.-6. 8. ESET V4 Cup & Formula MAXX mistrovství ČR a střední Evropy v závodech automobilů 11.-12. 8. Formula Student mezinárodní závody studentských formulí 11.-13. 8. Czech Moto Classic klubové závody historických motocyklů 25. - 27. 8. Czech Truck Prix & NASCAR ME okruhových tahačů a evropské NASCAR 6. 9. Le Most 6h klubový vytrvalostní závod automobilů 29. - 30. 9. Porsche Sprint Challenge CE pohárový závod vozů Porsche 6. - 8. 10. The Most Classic & Histo Cup automobilový festival, závody/setkání/výstava 13. 10. Central Europe Time Attack Cup klubové automobilové závody 15. 10. Carbonia Cup klubové automobilové závody 29. 10. AUTOSHOW Den bezpečnosti a Den otevřených dveří