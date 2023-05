Čtyři kola bojoval se zlomenou klíční kostí. Jak?! Top český talent by nevzdal

Přijal zápas jako náhradník na poslední chvíli za náhle zraněného šampiona Matého Sanikidzeho a v sobotu v Bratislavě se s Keitou utkal o prozatímní titul pérové váhy Oktagonu do 66 kilogramů.

Tichota (skóre 5-2) platí ve 23 letech za největší naději z českých bojovníků MMA.

Pětadvacetiletý Keita (11-0) zase za toho vůbec nejlepšího zápasníka v Oktagonu, okolo kterého krouží prestižní světová soutěž UFC.

Mnoho kvalitnějších duelů tuzemská organizace nabídnout nemůže.

Jenže... Nešťastně se rozhodlo už v prvním kole, ač v kleci strávili téměř dvacet minut.

Tichota totiž většinu času odbojoval se zlomenou klíční kostí a tušil, že šance na výhru se zřejmě rovnají zázraku.

„Dovedete si představit, co to pro něho muselo znamenat? Pro mě je vítěz, opravdový bojovník,“ smekl zdvořile a s respektem Keita.

Podívejte se na rentgenový snímek Tichotovy zlomené kosti:

Pás šampiona samozřejmě sepnuli Belgičanovi, takže Keita aktuálně drží dva - ten z lehké váhy do 70 kilogramů a nově ten z pérové.

V kleci předvedl téměř profesorský výkon. Nedovolil, aby ho strhly emoce, ani jednou se nenechal nalákat na zem, nespěchal za ukončením. Trpělivě Tichotu obouchával, tlačil a hlídal si, aby neschytal žádný překvapivý „vypínák“.

„Asi jsem to mohl ukončit dřív, ale nechtěl jsem soupeře zbytečně zranit. Navíc nikdy nějak zvlášť nejdu po ukončení, soustředím se hlavně na výhru. Proti Jakubovi jsem to hrál bezpečně,“ přiznal Keita.

Tichotovi toho vycházelo málo - zpětně viděno pochopitelně. Pokusy o kopy na hlavu mu Keita většinou zachytil rukou, strhy k zemi mu vždy bez větších problémů ubránil.

Tichotovi se dařilo hlavně překvapit od pletiva, když po ubránění série úderů sám vyslal pěst na Keitovu bradu.

„Klíční kost se mu zlomila hned v prvním kole, řekl mi o tom o pauze. Když jsem ale viděl, jak je odhodlaný jít dál, vůbec jsme neřešili, že by to vzdal. Museli jsme samozřejmě změnit taktiku, Kuba měl omezenou možnost pracovat s pravou rukou,“ řekl pro iDNES.cz Tichotův trenér André Reinders.

Když si pustíte záznam, uvidíte, že Tichota v průběhu zápasu musel snést několik kopů do pravé ruky - těžko si představit, jak mohl takové údery vydržet a zůstat na nohách.

„Navíc ve 23 letech,“ zapřemýšlel i Keita.

Jenže co dál s kariérou českého talentu? Ještě před pár měsíci nevěděl, co je to neúspěch. Až na konci loňského roku prohrál velice těsný zápas se Sanikidzem, teď mu pod jméno skočilo druhé červené políčko.

Nebylo na Tichotu příliš brzo, aby se utkal s tak vyspělými soupeři?

„Kuba ukázal, jak skvělý bojovník je a jak velkou budoucnost má. Nebál se přijmout tu největší výzvu, jakou Oktagon aktuálně nabízí. Keita byl rychlej a tvrdej, nám se nepodařilo prosadit naši hru,“ řekl Reinders.

Změní se teď nějak Tichotova pozice v Oktagonu? Podle promotéra Ondřeje Novotného ne: „Pořád zůstává jednou z nejlepších pérových vah. Potřebuje čas na zotavenou. Jeh pozice je spíš ještě lepší, když víme, že bojoval se zlomenou kostí.“

„Kuba je hrdina,“ dodal později na Twitteru.