Maděrová zůstává mezi snowboardovou elitou, v Davosu dojela šestá

SP ve snowboardingu v Davosu paralelní slalom Muži: 1. Bagozza (It.), 2. Auner (Rak.), 3. Coratti (It.), ...v kvalifikaci 36. Počinek (ČR).

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 3 ze 14 závodů): 1. Coratti 185, 2. Karl (Rak.) 173, 3. Bormolini (It.) 169. Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Dalmassová (It.), 3. Schöffmannová (Rak.), ....6. Maděrová (ČR).

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 3 ze 14 závodů): 1. Hofmeisterová 300, 2. Dalmassová 205, 3. Ulbingová (Rak.) 154, ...7. Maděrová 116, 40. Šonková (ČR) 1.