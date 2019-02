Superobří slalom v Ga-Pa pro Schmidhoferovou. Ledecká do cíle nedojela

Ve čtvrtečním tréninku sjezdu byla jedenáctá, v tom pátečním jedenatřicátá.

Sjezd byl totiž podle původního plánu na programu i v sobotu. Pořadatelé se ale na poslední chvíli kvůli předpovědi počasí rozhodli oba víkendové závody prohodit.

A tak Ledeckou a spol. čekal v sobotu super-G, sjezd až v neděli.

Počasí si pak se závodnicemi hrálo i o víkendu.

Pořadatelé start závodu odložili nejprve o 30 minut, pak o dalších třicet minut a pak znovu o další půlhodinu.

Po hodině a půl se konečně začalo závodit a Ester Ledecká se na legendární trať s názvem Kandahar dostala jako dvanáctá v pořadí.



„Tady je to moje oblíbená sjezdovka. Byla to vlastně první sjezdovka, na které jsem jela svěťák, ráda se sem vracím. Znám ji asi nejvíc ze svěťákového okruhu. Snad se mi to povede,“ doufala před startem.

A ze začátku to vypadalo skvěle.

Na prvním mezičasu Ledecká vedla o 17 setin. Na tom druhém dokonce o 27 setin. Působila zcela jistě, všechny brány projela přesně tak, jak měla.

Jenže pak přišla druhá polovina tratě a s ní i problémy.

Na dalším mezičasu už Ledecká na první místo ztrácela 24 setin. Pak navíc přišla nepříjemná levotočivá zatáčka, ve které Ledecké ujela vnitřní lyže a 23letá Češka skončila na zemi.

„Je to velká škoda. Ta jízda byla supr, byla aktivní, byla čistá. Bohužel to dole vzala moc napřímo. Už dvě brány předtím byla trochu nejistá a v tom místě už nedokázala vystoupit do té lepší stopy. Ale jestli chce jezdit do desítky, musí jezdit takhle,“ komentoval vystoupení své svěřenkyně Tomáš Bank.

V minulých letech tady v superobřím slalomu skončila pětadvacátá, poté i devatenáctá.

Tentokrát cílem neprojela.

Od začátku se lyžařky přetahovaly o nejrychlejší čas dne. Už s šestkou do závodu vyrazila po zranění se vracející Sofia Goggiová.

Olympijská šampionka ze sjezdu zajela úžasný superobří slalom. Od úvodních mezičasů vládla průběžnému pořadí a k náskoku přidávala setinu za setinou. V cíli nakonec vedla o 63 setin.

Byla to hozená rukavice všem dalším konkurentkám.

Rukavice, kterou sebrala už jen jediná lyžařka.

Nicole Schmidhoferová potvrdila skvělou formu posledních dnů. Na třech ze čtyř mezičasů podél trati byla nejrychlejší.

Do cíle se dostala o 23 setin rychleji než Goggiová a připsala si tak první kariérní vítězství v super-G.

Na třetím místě skončila Švýcarka Lara Gutová-Behramiová.

Ledecká si může spravit chuť už v nedělním sjezdu. Online reportáž můžete na iDNES.cz sledovat od 11.30.