Polášek a Kožíšek v SP poprvé bodovali, vyhrál znovu Granerud

Závod SP ve skocích na lyžích v Engelbergu (Švýcarsko) 1. Granerud (Nor.) 305,4 b. (141,5+135,5 m), 2. Eisenbichler (Něm.) 303,7 (134+137,5), 3. Žyla (Pol.) 296,2 (132,5+127,5), 4. Lanišek (Slovin.) 295,6 (132+131), 5. Paschke (Něm.) 294,1 (131+133), 6. Boyd-Clowes (Kan.) 293,8 (132,5+135), 7. Stoch 293,4 (137+127,5), 8. Kubacki (oba Pol.) 285,6 (130,5+128), 9. J. Sato (Jap.) 284,8 (135,5+121,5), 10. C. Prevc (Slovin.) 282,6 (127+128), …27. Polášek 252,0 (120,5+122), 29. Kožíšek (oba ČR) 236,1 (121,5+114). Průběžné pořadí SP (po 7 z 28 závodů): 1. Granerud 600, 2. Eisenbichler 463, 3. Johansson (Nor.) 244, 4. Žyla 238, 5. Lanišek 219, 6. Paschke 212, ...59. Polášek 4, 61. Kožíšek 2.