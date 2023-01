Schützová doběhla devátá v závodu Ski Classics v Itálii

Pustertaler Ski Marathon závod seriálu dálkových běhů na lyžích Ski Classics (62 km): Muži: 1. Persson (Švéd.) 2:20:56,7, 2. Nygaard -0,9, 3. Stadaas (oba Nor.) -1,9, ...22. Štoček -2:53,0, 47. Šrail (oba ČR) -9:39,3. Průběžné pořadí (po 3 závodech): 1. Persson 700, 2. Stadaas 460, 3. Pedersen 415, ...29. Štoček 194, 40. Šrail 147. Ženy: 1. Dahlová (Švéd.) 2:42:23,5, 2. Alnaesová -1:54,5, 3. Fletenová (obě Nor.) -2:00,0, ...9. Schützová -11:30,6, 13. Grohová (obě ČR) -11:59,7. Průběžné pořadí (po 3 závodech): 1. Dahlová 700, 2. Larssonová (Švéd.) 494, 3. Smedaasová (Nor.) 480, ...8. Schützová 337, 14. Grohová 256.