Geiger díky skvělému běhu vyhrál v Ramsau poslední letošní závod sdruženářů

Závod SP v severské kombinaci v Ramsau (Rakousko): Muži: 1. Geiger (Něm.) 25:06,0, 2. Lamparter (Rak.) -5,0, 3. Riiber -6,1, 4. Graabak -9,6, 5. J. L. Oftebro (všichni Nor.) -12,4, 6. Rettenegger (Rak.) -15,4, ...36. Pažout -3:23,9, 41. Daněk -3:52,5, Vytrval (všichni ČR) nenastoupil do běhu.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 23 závodů): 1. Riiber 558, 2. J. L. Oftebro 475, 3. Schmid (Něm.) 343, 4. Geiger 321, 5. R. Jamamoto (Jap.) 316, 6. Baud (Fr.) 231, ...41. Portyk (ČR) 10, 50. Vytrval 2. Ženy: 1. Westvoldová Hansenová (Nor.) 14:45,7, 2. Sieffová (It.) -1:01,7, 3. Armbrusterová (Něm.) -1:04,7, ...25. Hradilová -5:03,9, Koldovská (obě ČR) diskvalifikována.Průběžné pořadí SP (po 4 z 11 závodů): 1. Westvoldová Hansenová 400, 2. Sieffová 250, 3. Hirnerová (Rak.) 240, ...29. Hradilová 16, 30. Koldovská 12.