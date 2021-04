Trénoval víc než kdokoli jiný. Sundby končí kariéru, těší se na dlouhé tratě

Pro konec oficiální kariéry se Sundby rozhodl nejen kvůli ztrátě stálého postu v norském kádru, jako otec tří dětí se chce také více věnovat rodině, navíc jej v posledních letech trápily chronické potíže se zády.

„Žena Marieke si zaslouží lepšího muže. Ale necítím se vyřízený,“ zdůraznil 36letý Nor, což ukázal i při posledním velkém závodě své kariéry.

Přestože v minulé sezoně neabsolvoval jediný závod Světového poháru, na začátku března na mistrovství světa v Oberstdorfu dostal šanci zabojovat o obhajobu zlaté medaile v závodě na 15 km volně.

Doběhl sedmý, na bronzovou příčku ztratil dvacet vteřin. „Bylo to extrémně inspirující, i když jsem měl za sebou takovou sezonu.“



Před cestou na šampionát se svěřil manželce, že půjde o jeho poslední opravdový závod, jenže povedený výsledek jej v rozhodování nahlodal…

„Před mistrovstvím světa sis byl tak jistý, co máš dělat. Pak ses vrátil domů a je to, jako bys prodělal malého Alzheimera,“ vyčinila mu žena v dokumentu norské televize NRK.

Nakonec však svého manžela přesvědčila, aby dal elitním závodům sbohem. Sundby ale běžky zlomit a zatopit s nimi neplánuje, od příští sezony se zaměří na klání na dlouhých tratích mimo Světový pohár.

„Teď dostanu příležitost speciálně trénovat něco nového po delší dobu. Výzva je zůstat motivovaný pro trénink a najít si nové způsoby,“ hlásí.

Končí jedno z největších jmen

Právě svým přístupem k přípravě se vypracoval v excelentního běžkaře.



Dosáhl na tři velké křišťálové glóby z let 2014, 2016 a 2017, na mistrovstvích světa ukořistil čtyři zlaté medaile: tři se štafetou a jedinou individuální na volné patnáctce před dvěma roky v Seefeldu.

Na olympijských hrách v Pchjongčchangu slavil prvenství se štafetou na 4x10 km a také ve sprintu dvojic. V roce 2014 se stal prvním Norem, který ovládl Tour de Ski, prestižní seriál si podmanil i o dva roky později.

„Světový pohár opouští jedno z největších jmen,“ poklonil se jeho úspěchům prezident norského lyžařského svazu Erik Röste.

„Po velmi působivé juniorské kariéře mu trvalo, než se propracoval do pozice jednoho z nejlepších mužů na světě, několik let byl mimo národní tým. Ale on se nikdy nevzdal, což jej opravdu charakterizuje.“



Sundby se na nejvyšší stupínek v klání seniorského Světového poháru poprvé prodral v listopadu 2008 na klasické patnáctce v Rukatunturi, tehdy mu bylo 24 let. V dalších deseti sezonách přidal ještě 18 triumfů.

„Vytvořil novou tréninkovou kulturu v norském běžeckém lyžování,“ vyzdvihuje jej Röste. „Trénoval víc než kdokoli jiný. Trávil čas nad detaily a byl komplexní závodník v obou stylech.“

Výčet Sundbyho úspěchů mohl být ještě o jeden velký glóbus bohatší, Nor však o celkové prvenství ve Světovém poháru za sezonu 2014/2015 přišel kvůli porušení dopingových pravidel. Kontrola v jeho těle odhalila větší než povolené množství salbutamolu, k jehož užívání měl coby astmatik povolení.

Proto Mezinárodní lyžařská federace nejprve ponechala pozitivní nález bez povšimnutí, po následném odvolání Světové antidopingové agentury však Sundby nesměl dva měsíce závodit. Tak krátký trest dostal proto, že samy zainteresované orgány předem jasně deklarovaly, že nešlo o úmyslný doping.

„Nacházím se v situaci, která je pro sportovce noční můrou. Vždycky jsem závodil za rovných podmínek a nedopoval jsem,“ hájil se Sundby. „Doufám, že tenhle případ nebude mít velký dopad na moji další kariéru.“

Když se nyní, o šest let později, za svým sportovním životem ohlédne, odpověď je zcela jasná.