Sdruženář Konvalinka skončil šestý na juniorském mistrovství světa

Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování ve Whistleru (Kanada): Běh na lyžích - 10 km volně:

Muži do 23 let: 1. Mörk 22:52,1, 2. Hjelmeset -26,9, 3. Vika (všichni Nor.) -43,4, ...25. Lukeš -1:34,9, 39. Dufek (oba ČR) -2:20,8.

Ženy do 23 let: 1. Hoffmannová (Něm.) 26:13,0, 2. Marciszová (Pol.) -1,5, 3. Berganeová (Nor.) -4,4, ...39. A. Nováková (ČR) -3:22,6. Severská kombinace:

Junioři: 1. Bortolas (It.) 25:59,2. 2. Sommerfeldt (Něm.) -3,3, 3. Walcher (Rak.) -9,9, ...6. Konvalinka -42,7, 14. Doležal -1:33,5, 28. Sudek (všichni ČR) -4:15,9, 31. Šimek (všichni ČR) -5:14,3.

Juniorky: 1. Sieffová (It.) 14:42,9, 2. Armbrusterová (Něm.) -16,3, 3. Hirnerová (Rak.) 41,2, ...22. Koldovská (ČR) 6:17,0.