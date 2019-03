U běžců na lyžích skončil podle dohody finský trenér Jarva

Jarva přišel k českým běžcům předloni na jaře a úzce spolupracoval s Martinem Jakšem, který dojel osmý a devátý na olympiádě v Pchjongčchangu, ale pak ukončil kariéru. Loni se závoděním skončili i Dušan Kožíšek a Aleš Razým.

„Po jejich odchodu jsme se domluvili, že nemáme vizi mít tady osm let zahraničního trenéra, ale chceme to dělat s českými trenéry. S Ilkou jsme se domluvili, že nám ještě pomůže rozjet nový olympijský cyklus a po sezoně skončí. Tak to platí. Je to ve shodně s ním a se všema,“ řekl ČTK ředitel běžeckého úseku Lukáš Sacher.

„Mám smíšené pocity, jsem trochu smutný, že jdu pryč. Získal jsem tu skvělé přátele, myslím, že jsme odvedli kus dobré práce, ale taková prostě byla dohoda s vedením,“ řekl Jarva Radiožurnálu o víkendu na mistrovství ČR a zmínil i finanční náročnost. „Rozumím, že je pro ně drahé mě zaměstnávat,“ doplnil Jarva.

„Finanční důvod tam je, ale není to stěžejní,“ řekl Sacher. Jarva podle jeho slov připraví analýzu a shrnutí svého působení v Česku. „Nasál náš systém poměrně hluboce a bude dobré mít shrnutí, jak to tady viděl. Bylo rozhodně prospěšné mít v českém rybníku člověka nezatíženého vazbami, který měl na věci jiný pohled.“

Běžce v sezoně vedl Vasil Husák a jeho asistentem byl Kožíšek. U žen pracoval Jan Franc a juniory připravoval mistr světa Martin Koukal. Všichni by měli podle Sachera pokračovat. „Maximálně budeme realizační týmy posilovat, ale nastartované to není úplně špatně,“ věří Sacher v postupné zlepšování závodníků.

Nejlepším umístěním ve Světovém poháru bylo 14. místo Michala Nováka na 15 km volně ve Falunu, jinak muži i ženy bodovali spíše ojediněle a na konci třicítky.