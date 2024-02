Sprinty Světového poháru v Minneapolisu vyhráli Klaebo a Sundlingová

SP v běhu na lyžích Minneapolis (USA) Sprint volně Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:54,24, 2. Pellegrino (It.) -0,27, 3. Taugböl (Nor.) -1,21, 4. Riebli (Švýc.) -3,31, 5. E. Northug (Nor.) -9,04, 6. Dapra (It.) -9,21, ...v kvalifikaci 51. Černý (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 26 z 34 závodů): 1. Amundsen (Nor.) 1978, 2. Valnes (Nor.) 1662, 3. Klaebo 1658, 4. Golberg (Nor.) 1474, 5. Moch (Něm.) 1020, 6. Nyenget (Nor.) 989, ...34. Novák 445, 79. Fellner 121, 93. Černý 87, 119. Šeller (všichni ČR) 42. Ženy: 1. Sundlingová 3:06,40, 2. Svahnová (obě Švéd.) -0,95, 3. Skistadová (Nor.) -2,68, 4. Digginsová (USA) -4,89, 5. Carlová (Něm.) -14,80, 6. Ribomová (Švéd.) -47,47, ...20. Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 38. Beranová, 45. Antošová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 26 z 34 závodů): 1. Digginsová 2200, 2. Svahnová 1948, 3. Karlssonová (Švéd.) 1736, 4. Carlová 1577, 5. Brennanová (USA) 1564, 6. Niskanenová (Fin.) 1425...15. Janatová 828, 49. Beranová 228, 72. Antošová 97.