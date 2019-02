Přál jí i prezident. Kdo je Vlhová? Slovenská kráska s motorem v krvi

„I ty nejbláznivější sny se mohou splnit, když si za nimi jdete!“ radovala se.

Do druhého kola vjížděla jako předposlední a zajela ho úžasně. V cíli vedla o 38 setin před Mikaelou Shiffrinovou a bylo jasné, že bude nejhůře stříbrná.

A dlouho to tak vypadalo i při jízdě Němky Viktorie Rebensburgové. Ta po prvním kole vedla o 19 setin a svůj náskok ještě navyšovala. „Když měla na posledním mezičasu náskok 40 setin, říkala jsem si, že i druhé místo v obřáku by bylo skvělé,“ popisovala Vlhová.

Jenže ono ne.

Německá olympijská šampionka jako kdyby si už triumfem byla jistá. Posledních pět branek jela příliš opatrně, bála se a nebyla dostatečně agresivní.

A v cíli na to doplatila, byla o 14 setin pomalejší.

Kolem Vlhové se v tu chvíli srotil dav novinářů. Všichni chtěli znát slova nové světové šampionky z nealpské země uprostřed Evropy.

„Ještě si to pořádně neuvědomuju, ale tenhle den bude patřit mezi ty nejlepší v mém životě. Obě kola jsem byla velmi rychlá, proto jsem mistryní světa. Dokázala jsem, že to jde,“ usmívala se.

Rakouská ORF její jízdu okamžitě přejmenovala na „One woman show ze Slovenska.“

Na slovenském zpravodajském portálu Nový čas patřilo sedm z osmi nejčtenějších článků právě 23leté šampionce.



Přála jí biatlonistka Paulína Fialková, legendární hokejista Jozef Golonka a neudržel se ani prezident Andrej Kiska. „Zlatá Petra Vlhová. Bravóóó!!! Najlepšia na svete v obrovskom slalome je Slovenka. Dievča z malej krajiny v strednej Európe,“ napsal si na Facebook.

A Vlhová si mohla odškrtnout.

Jeden z největších snů své kariéry si splnila.

Miluju adrenalin

Kdo to vlastně Petra Vlhová je?

„Jsem alpská lyžařka ze Slovenska. Holka s velkými sny,“ říká sama.

Na jednu stranu působí suverénně, sebevědomě. Zároveň je ale milá, usměvavá, vstřícná a při rozhovorech nesmírně příjemná.

Když má čas, ráda se věnuje vodnímu lyžování a také motorkám, na kterých jezdí odmalička. V létě se pravidelně účastní i několika motokrosových závodů.

„Že bych se na motorce bála? To neexistuje. Miluju adrenalin, který mi to přináší. Vlastně právě adrenalin je ta věc, která mě tak baví i na lyžování,“ popisuje.



Skvěle si rozumí i s fotbalovým míčem. Bez větších potíží zvládne tři i více žonglů.

Nejraději se ale stejně vrací do Liptovského Mikuláše, odkud pochází a kde se na úpatí Nízkých a Západních Tater učila lyžovat.

Její talent pro dvě dřívka u ní objevili rodiče v momentě, kdy malou Petru na lyže poprvé postavili. Nestačili se divit, jak suverénně sjíždí kopec. Jak rychle se zlepšuje a hlavně – jak ji to neuvěřitelně baví.

„Když jsem byla menší, chtěla jsem lyžovat neustále. Celé dny jsem trávila na svahu a nechtěla jít domů,“ vzpomínala.

Až ji někdy museli rodiče nahánět.

Jak se zlepšovala, lyžování a příprava na závody se staly čím dál dražším koníčkem. Měla štěstí, že její otec Igor podnikal ve strojírenství. To on byl jejím největším sponzorem a každý rok do ní sypal až 100 tisíc eur.

„A já jsem pořád sledovala ostatní holky, které mě inspirovaly. Chtěla jsem být jako ony, tu cestu k vrcholu jsem měla vytyčenou od začátku. Byl to přirozený proces,“ říká.

V patnácti letech na sebe poprvé upozornila, když se stala juniorskou mistryní světa v obřím slalomu. O rok později ovládla na Zimních olympijských hrách mládeže slalom.

Už tehdy nakukovala i do Světového poháru, ale výrazný posun nepřicházel. V jednu chvíli se dokonce otec sám sebe ptal, jestli to má ještě smysl.

„Byl jsem v určité krizi. Rád bych se jednou podíval na Kubu, ale peníze jsem vždycky raději dával do Petry. A ona mi slíbila, že mi ten zájezd jednou koupí. To mě dojalo,“ vyprávěl.

Angažovali spolu italského trenéra Livia Magoniho a servismana Pierluigi Paravicciniho. Oba se dříve starali o Slovinku Tinu Mazeovou, kterou přivedli k titulům mistryně světa.

A oba tehdy v roce 2015 dostali od italské lyžařské federace padáka. Už s nimi nepočítali. „A možná se mnou tehdy udělali chybu. Ale to je minulost,“ vzpomíná Magoni.

Právě jeho vyčerpávající trénink udělal z Vlhové jednu z nejlepších lyžařek současnosti.

Mág? Ne, pilot

Otec Igor mu říká mág.

Má totiž kouzelné a občas zvláštní tréninkové metody, které na své závodnice praktikuje a které přinášejí úspěchy.

„Ale nejsem žádný mág, to opravdu ne. Všechny výsledky jsou zásluhou Petry a jejího týmu. Já jsem jenom pilot, který to řídí,“ říká.

Ani Vlhová si ještě stále nehoví v bankovkách, proto musí často v přípravě improvizovat. S Magonim si tak třeba zřizují posilovnu v podzemním parkovišti.

„Jednak proto, abychom ušetřili a také z toho důvodu, že rádi trénujeme venku. Lyžování je venkovní sport a podle mě není dobré zavírat se mezi čtyři stěny,“ říká Ital.

Jindy zase proto, aby mohla trénovat na závodní podmínky, sám vylévá na sjezdovky galony vody.

„Lyžování musím opravdu milovat, protože peníze, které za to máme, na triumfy nestačí. S naším rozpočtem šetříme, kde se dá. A já ještě ke všemu musím být na Petru tvrdý. Jsem její trenér, ne kamarád. Někdy spolu nepromluvíme několik dní,“ směje se.

Jen díky italskému drilu se ale Vlhová v posledních sezonách krůček po krůčku zlepšovala až do té míry, že když má skvělý den, dokáže porazit i jinak často nepřemožitelnou Mikaelu Shiffrinovou.

„S její technikou je velmi těžko k poražení. Jezdí jako chlapi, některé branky projíždí jako Švéd André Myhrer,“ srovnává Vlhovou s olympijským šampionem lyžařský expert Timotej Zuzula.

Zmiňovaná Shiffrinová je její vrstevnice a největší soupeřka. Američanka už překonala rekord v počtu výher ve slalomu Světového poháru a jednou možná překoná i absolutní a letitý rekord Ingemara Stenmarka v počtu 86 triumfů.



„Ale pro mě jsou na stejné úrovni,“ má jasno Magoni.

„I já vím, že nemůžu vyhrát každý závod. S Petrou jsou to vždycky velké souboje, pokaždé na mě dotírá,“ přiznává americká hvězda. „Je pro mě motivací a inspirací zároveň.“

Pouze jedna z nich se může stát hlavní hvězdou švédského mistrovství. Obě už v Aare získaly dvě medaile – z toho jednu zlatou. A obě jsou největšími favoritkami dnešního klání.

Vyhrát ale může pouze jedna.

Slalom rozhodne.