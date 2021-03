Házenkáři Zubří vzdorovali v poháru slovinskému favoritovi poločas

„Zápas ukázal, že se můžeme měřit i s evropskými kluby. Ale musíme se vyvarovat špatných vstupů do poločasů, které nám nevycházejí ani v extralize,“ vystihl nejlepší střelec zápasu Lukáš Mořkovský po porážce 26:31.

Až s přílišným respektem hrající mladíci Zubří prohrávali v 5. minutě 0:4, úvod druhého dějství ztratili dokonce 0:6.

„Nemůžeme tak začínat. V první půlce jsme to stáhli, ve druhém už ne,“ shrnul Mořkovský, který ze zuberského mužstva odhodil jako první ostych ze soupeře zvučného jména. Teprve devatenáctiletý dorostenec se do pauzy trefil sedmkrát.

„Ještě mi tam mohly nějaké rány spadnout,“ litoval Mořkovský, jehož gólový účet se zastavil na devíti zářezech.

„Pro co se rozhodl, to dotáhl do konce. Vycházelo mu to. Zaslouží pochvalu. Škoda, že se nepřidala další spojka. Bylo by to veselejší,“ poznamenal trenér Zubří Michal Tonar.

Slovinské střelce deptal akrobatickými zákroky gólman Šimon Mizera. Poločas skončil nerozhodně 15:15.

„První půlku jsme hráli v tempu a bez technických chyb, stíhali jsme rychlostně i silově. Pak můžeme hrát v extralize s kýmkoliv,“ potěšilo Tonara. Vysokou laťku však jeho tým po obrátce neudržel. „Chyběl nám pohyb v útoku. Přibyly ztráty, které zkušený soupeře trestal.“

Zubří nedokázalo zastavit příval branek z rychlých kontrů, jeho manko narostlo v jednu chvíli až na osm gólů a schylovalo se k nepříjemnému debaklu.

„Vypadalo, že bychom mohli prohrát velkým rozdílem. Naštěstí jsme dokázali výsledek udržet v mezích. Porážka o pět gólů s takovým týmem není hanba,“ pronesl Tonar. Šance Zubří na průnik do semifinále však odsunula do teoretické roviny. I když Mořkovský a spol. se předem nevzdávají.

„Pojedeme se do Velenje poprat o postup. Může se stát cokoliv, někdo jim vypadne, zraní se, může přijít koronavir,“ dumá Mořkovský. A když to nevyjde, naberou zuberští junáci ve Slovinsku další cenné zkušenosti. —

Fakta Zubří má jisté play off Když se chystali na úvodní duel osmifinále Evropského poháru EHF, mohli házenkáři Zubří zároveň slavit postup do play off české extraligy. Díky vítězství Dukly nad Brnem už neskončí hůře než osmí.

„To ale nechceme,“ zdůraznil trenér Michal Tonar. Osmé místo by totiž znamenalo nerovný čtvrtfinálový souboj s Karvinou. Zubří může poskočit na šestou příčku, pokud ve středeční předehrávce zvítězí ve Frýdku-Místku a Jičín s Kopřivnicí svoje zápasy závěrečného kola základní části nezvládnou.