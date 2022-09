Zubří zasypalo nebohé Turky 86 góly. Jsem zklamaný, hlásí trenér

„Jsem zklamaný. Evropský pohár nás stojí neskutečné peníze, chtěli bychom, aby nás soupeři prověřili více,“ prohodil trenér Zubří Peter Dávid po turecké demolici.

Od exotického protivníka očekával větší odpor.

„Nevím, jak to pojali, ale na videu z jejich přípravného zápasu jsem viděl odlišný mančaft, hráli s daleko vyšším nasazení,“ divil se Dávid.

Hotovo bylo už po úvodní páteční partii, sobotní odvetu pojal slovenský kouč jako vítaný test vysunuté ofenzivní obrany.

„Což nám nevyšlo, měli jsme problémy, v jednu chvíli jsme prohrávali o čtyři branky,“ podotkl Dávid.

Ještě do poločasu ale jeho mužstvo skóre obrátilo a stejně jako den předtím zdolalo metu čtyřiceti branek.

„I přes krátký sobotní výpadek jsme měli celý dvojzápas naprosto pod kontrolou. Mezi námi byl markantní rozdíl, po všech stránkách jsme byli lepší. Jediným kvalitním hráčem soupeře byla pravá spojka,“ dodal Dávid k Turkům.

To příští sok Zubří budí respekt. „Je to absolutní protipól k Izmiru. Bude to brutálně těžké, ale každý těžký zápas vítám,“ vyhlíží kouč konfrontaci s druhým týmem minulé sezony norské ligy.

Informace o soupeři dodá Zubří brankář Štěpán Mizera, který v létě přestoupil do celku norského šampiona z Elverumu.

První duel absolvuje Dávidův soubor ve Skandinávii v sobotu 29. října, odveta bude na programu na Valašsku o týden později, 5. listopadu. Nejbližší utkání odehraje Zubří v sobotu v Karviné.