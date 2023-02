Házenkář Čadra nestíhal, a tak se raději vrátil do Kopřivnice

Odmítl, že by byl v souboji s bývalým týmem přehecovaný. „Bral jsem to jako standardní zápas. S Karvinou jsem se rozešel v tom nejlepším. Všichni jsou to mí kamarádi. Ale samozřejmě před zápasem jsme se s klukama hecovali. Nijak přehecovaný jsem však nebyl,“ uvedl Čadra.

V podzimní části extraligy nedostával v Karviné moc příležitostí, ale to podle něj nebyl důvod jeho návratu. „Mám za sebou nějakou kariéru, mám rodinu. A vše skloubit s ní a prací bylo pro mě časově velice náročné,“ řekl projektový manažer jedné hranické firmy.

„V zaměstnání mám na starosti Čechy, takže dvakrát třikrát do týdne jsem na služební cestě. K tomu mi cesta z domu do Karviné trvala hodinu a čtvrt a jezdit tam třikrát čtyřikrát týdně nešlo stíhat.“

Do Kopřivnice to má z Hranic blíže. „K tomu jsme se domluvili na nějakých podmínkách, co se týká tréninků. Ty jsou navíc v pozdějších hodinách, což mi časově vyhovuje.“

Na karvinském angažmá si pochvaluje, že poznal opravdovou profesionalitu. „Vše funguje, podmínky pro hráče jsou super.“

Sám však profesionální smlouvu neměl. „Byl jsem v týmu jediný, kdo nebyl profík. A i tím to bylo, že jsem všechno dohromady s rodinou a prací nezvládal.“

Do Karviné ho přilákala touha po mistrovském titulu. „Chtěl jsem zkusit o něj bojovat. V lize mám druhá a třetí místa, vyhrál jsem Český pohár, ale titul mi chybí.“

Kopřivnický trenér Aleš Chrastina návrat někdejší opory vítá. „Se Zdeňkem máme to, co nám na podzim chybělo – neměli jsme žádného leváka, protože byli zranění. Teď máme tři a s tím se dá už pracovat.“

Marek Bukovský, kopřivnická spojka, podotkl, že si s někdejším spoluhráčem hned sedli. „My máme trochu jiný herní styl než Karviná, což mu může více vyhovovat,“ řekl Bukovský. „V Karviné mají kombinace více zaměřené na detail, u nás je to víc do proskoku.“