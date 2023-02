Talent míří do finále poháru. Teď se ale musíme soustředit na ligu, říká Tonar

Nadvakrát zvládnuté semifinále. Jaké jsou pocity?

Jsme rádi, že jsme ve finále. Trošku nás štvalo, že se kontumace zpětně odvolávala. Je to zápas navíc, takže program je nabitý. Chtěli jsme k zápasu přistoupit zodpovědně a dát Brnu jasně najevo, že tady nebudou mít šanci. To se nám v prvním poločase povedlo. Ve druhém už se to spíše dohrávalo. Trošku jsme ztratili koncentraci v zakončení. Hodně ran jsme nedali. Povinnost jsme ale splnili a jsme rádi, že jsme ve finále.

Čím jste zápas zlomili na svou stranu?

Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dostali jsme se do vedení 5:1. Prakticky hned jsme si vytvořili náskok. Vletěli jsme na ně a od začátku bylo jasné, že zápas chceme zvládnout a že ho zvládneme. Chuť porvat se o postup byla na naší straně hodně vidět. Jsme rádi, že to takhle dopadlo. Mrzí nás jen to, že to neskončilo větším brankovým rozdílem.

Jak to vidíte do budoucna?

Snažím se využít každou minutu, kterou dostanu. V létě mi končí smlouva. Chci využít všechny příležitosti, abych buď přesvědčil vedení Plzně o nabídce nové smlouvy, nebo přilákal jiného zájemce.

Vracelo se vám po zranění těžce?

Už od října jsem pomalu nastupoval, respektive byl na soupisce. Cítím se dobře. Dohnal jsem teď celou přípravu, která mi v létě chyběla. Jsem rád, že všechno vydrželo. Teď se hromadí i minuty, které dostávám. Za to jsem rád. Snažím se toho využít, pomoct týmu, jak můžu a doufám, že konec opět nějakým způsobem zvládneme.

Ve finále narazíte na Karvinou. Co od toho čekat?

S Karvinou hrajeme ještě předtím v lize. Finále je za dlouho. Už jsme tam byli díky kontumaci. Nakonec se to muselo dohrávat. Jsme rádi, že jsme tam. Teď se musíme soustředit na zápasy v lize, protože je důležité, abychom skončili co nejvýše. Máme to dobře rozehrané. Byla by škoda ten polštář, který máme, teď zahodit.