Házenkáři odehrají kvalifikaci ME ve dvou blocích po třech zápasech

O termínech informovala na svém webu evropská federace EHF. Český svaz bude jednat s ministerstvem zdravotnictví o tom, aby na zápasy dostal výjimky z opatření proti šíření koronaviru.

Český tým měl původně hrát s Faeřany už na podzim, ale kvůli koronavirové situaci v zemi byly oba duely odloženy na začátek ledna. Reprezentaci ale v úvodu letošního roku postihla rozsáhlá nákaza covidem-19 a utkání se ani na druhý pokus neuskutečnila. Národní celek navíc na poslední chvíli odřekl účast na následném mistrovství světa v Egyptě.

Svazová exekutiva poté kvůli údajnému pochybení těsnou většinou odvolala realizační tým v čele s oběma hlavními trenéry Janem Filipem a Danielem Kubešem a novým koučem jmenovala Rastislava Trtíka.

Šest utkání evropské kvalifikace bývá tradičně rozděleno do tří bloků po dvou duelech. Kvůli odkladům ale tentokrát EHF rozhodla, že by měl český celek odehrát jen dva bloky netradičně s třemi zápasy. V nabitém programu by měl zvládnout tři utkání během pouhých pěti dnů.

Do kvalifikace by měl národní tým vstoupit 10. března v Rusku, hned za dva dny přivítat Faerské ostrovy a 14. března pak hostit v odvetě Rusy. S Ukrajinou by měli reprezentanti hrát 28. dubna venku a 2. května doma, mezitím se 30. dubna mají představit na Faerských ostrovech.

Z třetí kvalifikační skupiny jsou zatím odehrána jen dvě utkání mezi Ruskem a Ukrajinou. Na šampionát postoupí první dva týmy z každé skupiny a doplní je čtveřice nejlepších celků z třetích míst.