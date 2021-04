Snad ukážeme to nejlepší, věří před play out plzeňská Galušková

„Osobně si myslím, že to nejlepší, co v nás je, jsme stále ještě neukázaly. Doufám, v play out se nám to konečně povede,“ hlásila pro klubový web plzeňská kapitánka a střední spojka Linda Galušková.

Body získané v základní části se kvartetu týmů započítávají, do bojů tak jdou s následující bilancí: 1. Zlín 15, 2. Písek 13, 3. Plzeň 8, 4. Hodonín 4.

DHC tak půjde především o to, aby se udržel před posledním Hodonínem. Zatím je však otázkou, jaký následně bude (ne)sestupový klíč. Původně měl totiž nejhorší tým MOL ligy vyzvat v baráži vítěz první ligy, ta se však vinou koronaviru nedohraje.

Plzeň každopádně nechce zopakovat předloňský scénář, kdy se v play out propadla na poslední příčku a sestoupila o soutěž níž.

„Ze základní části si máme co odnést. Odehrály jsme utkání, ve kterých jsme ukázaly, že máme co nabídnout a jsme schopné hrát pěknou házenou. Bohužel, stejně tak byly zápasy, kdy nám nesedlo vůbec nic a vlastními chybami jsme se srážely hodně dolů,“ bilancovala Linda Galušková.

S Hodonínem, největším konkurentem, má DHC vyrovnanou bilanci. Na konci ledna slavil na jihu Moravy výhru 29:23, hned o týden později ale stejnému soupeři podlehl doma 20:25. Naopak v hale 31. ZŠ na Lochotíně dokázaly svěřenkyně trenéra Richarda Řezáče zdolat Písek, Zlínu sebraly bod.

„Víme, co nyní v play out chceme hrát, na co se musíme soustředit. Každý zápas bude velký boj, do kterého musíme jít na sto procent,“ plánovala kapitánka DHC.

Poslední utkání základní části MOL ligy odehrály Plzeňanky 10. dubna v Michalovcích, od té doby už směřují přípravu na play out. Minulý víkend dokonce hráčky absolvovaly i teambuildingové soustředění. „Byla to náročná sezona, hodně ji ovlivnila koronavirová nákaza, která zasáhla i nás. Ale nerady bychom v závěru zklamaly trenéry a naše fanoušky,“ řekla Galušková.

Všechny zápasy DHC v play out lze sledovat na webu tvcom.cz.