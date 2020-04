Právo a práce mají přednost. Adámková opouští bundesligu

„Chtěla jsem se vrátit domů do České republiky a především si najít práci ve svém oboru. Mám vystudovaná práva na Slovensku. Teď dodělávám na Karlovce srovnávací zkoušky, abych mohla být zapsána jako koncipient do advokátní komory ČR. Co bude dál s házenou, se bude odvíjet právě podle práce,“ uvedla pro svazový web Adámková.

„Pokud vše dobře půjde a současná situace to dovolí, tak se budeme s přítelem Adamem v červenci brát. Časem bychom také chtěli založit rodinu. Ale jak už jsem řekla, teď je má priorita si hlavně najít dobrou práci a dál uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Házená se však nejspíš odsune na druhou kolej,“ doplnila odchovankyně Sokola Poruba.

Po sezoně v německém týmu Koblenz-Horchheim působila od roku 2016 v bundesligovém Göppingenu.

Od roku 2010 je členkou české reprezentace, s níž nastoupila k více než 70 utkáním a nastřílela 91 branek. V letech 2016 až 2018 si zahrála na třech závěrečných šampionátech - dvakrát na Euru a jednou na mistrovství světa.