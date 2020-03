Kordovská mohla vzhledem k pandemii dřív na operaci ramene

„Původní plány byly jiné. Měla jsem jet do Česka na reprezentační sraz, odehrát kvalifikační zápasy proti Švédsku, po návratu v klubu ještě sehrát dva důležité zápasy a 20. dubna jsem měla jít na operaci. Po přerušení soutěže jsme se ale v klubu i s reprezentačním trenérem Janem Bašným dohodli na tom, že čím dříve půjdu na operaci, tím lépe,“ uvedla Kordovská na svazovém webu.

„Teď trochu kondici ztratím, s ramenem to vypadá asi na půl roku, než budu moci zase hrát. Paradoxně díky koronaviru je teď ale načasování téměř ideální, o zápasy nepřijdu,“ dodala levá spojka, která by v závěru sezony chyběla pouze národnímu týmu, pokud se dohraje evropská kvalifikace.

Rehabilitaci vzhledem k omezenému pohybu po celé Evropě a složité možnosti vycestovat zřejmě absolvuje v Německu. „Operaci jsem podstoupila v Münsteru, hospitalizovaná tady budu do středy. Původně jsem po operaci měla odjet do Česka a prvních pět šest týdnů rehabilitovat tam. Zase je ale všechno jinak. Po návratu do Česka bych musela do karantény a nevím, jestli by se v takové situaci o mě mohl někdo z fyzioterapeutů starat. Když se mi nepovede odjet do Česka, budu mít zajištěnou rehabilitaci v Německu, takže celou situaci určitě vyřešíme,“ podotkla Kordovská.

Zatímco mužská bundesliga je přerušená, ženská nejvyšší soutěž se v Německu nedohrála. Kordovská se s Blombergem-Lippe držela na čtvrtém místě tabulky. „Jak dopadne konečné pořadí, zatím nevíme. Jen víme, že by nikdo ze soutěže neměl sestupovat, naopak z nižší ligy by mohly dva týmy postoupit a v příští sezoně by tak mohlo hrát v první lize o dva týmy více,“ řekla Kordovská.

„Čekáme teď na další informace od klubu. Od spoluhráčky mám aktuální informaci, podle které již manažer klubu postupně kontaktuje jednotlivé hráčky a domlouvá s nimi například podmínky výplaty. Samozřejmě nás nečeká standardní mzda jako běžně v průběhu sezony, určitě to spadne na nějakou poměrnou částku,“ připustila.

I ona byla nemile překvapená, jak Němci na rozdíl od Čechů pandemii podceňují. „Včera vystoupila v televizi Angela Merkelová, zpřísnila se opatření s tím, že se zavírají obchody, restaurace a různé služby. To je pro mě téměř nepochopitelné, že všechny služby, jako jsou masážní salony nebo třeba kadeřnictví, byly dosud bez omezení otevřené,“ uvedla.

„Ode dneška jsou ale už otevřené jen potraviny a lékárny. Do obchodu vždy pouští jen omezený počet lidí, takže když jsme šli s přítelem na nákup, stáli jsme ve frontě před obchodem a museli jsme vždy počkat, až někdo vyjde. Od včerejška také platí, že se můžou scházet jen lidé, kteří spolu bydlí, a mezi osobami se mají udržovat nejméně metr a půl velké rozestupy,“ dodala Kordovská.