Veselí máme co vracet, říká Šulc. Sám ale Jičínu stále chybí

V zářijovém zápase odehrál jen několik minut, ale svým spoluhráčům pomohl k dobrému vstupu do utkání, který vyústil v poločasové vedení 16:12. Jenomže pak musel zkušený Ondřej Šulc kvůli bolavému kolenu z utkání odstoupit, v následujícím v Karviné sice ještě na soupisce byl, ale do zápasu už nenastoupil.

Od té doby svému týmu na hřišti výrazně chybí a to se nezmění ani v sobotu v domácím prostředí proti Novému Veselí, ani za týden v Kopřivnici, kde Jičínští uzavřou své letošní extraligové působení. „Bohužel to ještě nepůjde, ale ruce už svrbí, hned bych vyběhl, kdyby to šlo,“ říká pětatřicetiletý házenkář.

Co se vlastně v září v Novém Veselí s vaším kolenem stalo, že od té doby nehrajete?

Nic mimořádného. Šlo o delší, už vlastně chronický problém a už to tak bolelo, že s tím nešlo dál hrát. Navíc hrozilo, že koleno nevydrží a že pak bude pauza mnohem delší.

Zkusil jste ještě následující zápas s Kopřivnicí, ale už jste nehrál a pak jste se vytratil úplně. Co po těchto dvou zápasech následovalo?

Od té doby koleno léčím, protože jsem se rozhodl, že to takhle dál nemá cenu a že ho musím vyléčit pořádně. Jezdím k profesoru Kolářovi a je to na dobré cestě.

Kdy se budete moci k házené vrátit?

Letos už to nebude, ale po Novém roce bych se chtěl do tréninku zapojit. V lednu je pauza, hraje se mistrovství Evropy, tak bude nějaký čas se připravit.

Do Vánoc na vaše spoluhráče čekají dvě důležitá utkání, podle postavení v tabulce by měl být těžším soupeřem tým Nového Veselí, ještě poměrně nedávno nenápadné ligové mužstvo, které se šplhá ke špičce. Proč šlo tak nahoru?

Příčin je asi víc. Je znát práce trenéra Hladíka, přivedli několik hráčů ze zahraničí, jejich hra má hlavu a patu, jak se říká, lepí jim to. V tabulce jsou nahoře, teď postoupili do finále Českého poháru, takže to nebude náhoda.

Jaký to pro vaše družstvo bude soupeř?

Hodně těžký, pro nás ale hlavně odveta za podzimní utkání u nich. Máme jim opravdu co vracet. Tehdy jsme tam odehráli velmi dobrý první poločas a vedli tam o čtyři góly. Jenomže po přestávce se naše hra úplně rozsypala a dost vysoko jsme nakonec prohráli (24:30 - pozn. aut.).

Váš tým potřebuje každý bod k tomu, aby si na jaře mohl zahrát play off, po loňském čtvrtém místě jste asi čekali víc.

Je pravda, že se to pro nás zatím nevyvíjí ideálně a že teď potřebujeme každý bod. Prvních šest týmů je odskočených, pak tam jsme další čtyři, které hrají o zbývající dvě místa.

Předpokládám, že postup do play off je nyní základním cílem vašeho týmu.

Přesně tak. Není příjemné hrát v závěru sezony ve skupině o záchranu, i když s tou by problém být neměl. V květnu takhle sezonu dohrávat „o zmoklou vránu“, jak my říkáme, tomu bychom se rádi vyhnuli.