Věřím, že nás přestávka nepřibrzdí, říká plzeňské křídlo Šafránek

„Snažil jsem se soustředit na každou střelu, nic při zakončení nepodcenit. Až na jeden pokus se mi to dařilo, takže s výkonem mohu být určitě spokojený,“ svěřil se pak třiadvacetiletý Šafránek, člen širšího kádru českého národního týmu.

Když góly přibývají, zvedá se hráči zároveň sebevědomí?

Na jednu stranu ano. Ale na druhou, člověk si stále musí držet nějaké sebevědomí. Jinak když máte nervy hned po první nepovedené střele, tak se to může vymstít. Člověk si dílčí neúspěch nesmí připouštět, takže já se do toho stále snažím jít sebevědomě.

Spoluhráč Jakub Tonar si připsal proti Jičínu ještě jeden gól navíc. Je to i o vzájemném hecování, kdo se trefí víckrát?

V podvědomí to malinko máte, ale určitě to nevnímáte jako nějaké vzájemné střelecké dostihy. Soustředili jsme se hlavně na hru celého týmu, nešlo o to se předhánět, kdo bude úspěšnější střelec. Ale vnímal jsem, že zrovna nám dvěma se v tomhle utkání dařilo a tým jsme gólově táhli.

Potěšilo vás, že i při zranění několika hráčů jste potvrdili formu a protáhli vítěznou sérii?

Je to dané i šířkou našeho kádru. A je skvělé, že kluci, kteří toho tolik neodehrají, jako Martin Říha nebo gólman Ríša Křesťan, když do toho naskočí, odehrají super zápas. Myslím, že poslední dva roky máme tým, který si skvěle sednul. A teď od začátku sezony jedeme na vítězné vlně. Doufám, že to vydrží a budeme v tom pokračovat i po reprezentační pauze.

Mrzí vás, že přišla zrovna teď, když je tým takhle v laufu?

Na jednu stranu jo, ale všichni mají stejné podmínky. Já věřím, že až zase naskočíme do zápasového tempa, tak to bude stejné a jeden volný víkend se tam neprojeví. Máme pak doma Lovosice. Na ty si poslední sezony věříme, tak doufám, že tu vítěznou šňůru zase natáhneme.

Zmínil jste brankáře Křesťana, který při zranění Šmída s Herajtem odchytal celý zápas. Snažili jste se být v defenzivě o to důslednější?

Určitě, snažili jsme se mu pomoci. Chviličku se hledal, ale postupně potvrdil kvalitu a chytal skvěle.

Od pondělí je v Plzni kemp české reprezentace, kde figurujete jako náhradník. Jste připravený v případě nouze dorazit?

To by se musel někdo zranit a to samozřejmě nikomu nepřeji. Nepočítám s tím. Kdyby to ale přišlo, budu samozřejmě rád a hned do toho naskočím. Zajel bych tam hned. Nebo vlastně zašel, do haly na Slovanech to mám kousek... (smích) Ale věřím, že kluci budou zdraví, a já jim budu držet palce na dálku.