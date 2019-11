Plzeňský Stehlík: Bylo by hloupé říkat, kdy chci prohrát

„Bylo vidět, že kluci v reprezentační pauze trošku ztratili rychlost, takže jsem byl vpředu první,“ zavtipkoval 34letý Stehlík při poznámce, že v devítigólové porci měl nečekaně i trefy z rychlých protiútoků.

Chvílemi jste zaskakoval také na pravém křídle. Cítil jste se jako zamlada, kdy jste na tomhle postu hrával?

Já byl vždycky spíš spojka. Ale je pravda, že už v mládežnických reprezentacích mě trenéři občas využívali i na křídle, když bylo třeba. Takže jo, zavzpomínal jsem si. A Honzovi (Chmelíkovi) jsem trošku ukázal, jak se má z křídla střílet.

Zdálo se, že se poučil. Ve druhém poločasu už byl při střelbě téměř bezchybný.

Jasně. Když viděl, že má konkurenci, snažil se... (smích)

V závěru vám lovosický Jiří Motl vstřelil gól poté, co rovnou ze střídačky vystihl rozehrávku Ivančeva a střílel do prázdné branky. Pak jste s ním na hřišti prohodil pár slov. O co šlo?

Vyšlo mu to, musel jsem ho pochválit. Už v prvním poločasu chtěl udělat to samé. Jenže to jsem měl míč já. A když hrajeme proti Lovosicím a vidím v obraně jen pět lidí, jediné, co se dá v tu chvíli čekat, je, že Jirka číhá na střídačce. Zkouší to takhle od žáčků, už asi čtyřicet let... (úsměv) Jenže Milan na to zapomněl a hodil mu míč do ruky.

Nicméně soupeř v tu chvíli stáhl skóre na 29:27, do konce zbývaly ještě více než čtyři minuty. Nezatrnulo vám trošku?

Věřil jsem, že to zvládneme. Že záleží jen na nás, jak s tím naložíme. A že když nevyvedeme další takovou chybu, dotáhneme to.

Nejbližší program Plzně Český pohár - osmifinále

Slavia VŠ Plzeň - Talent Pl. 19.00

Extraliga, 9. kolo NE 10. 11.

Frýdek-Místek - Plzeň 17.00

Pohár EHF NE 17.11.

Plzeň - Holstebro (Dán.) 13.00

Extraliga, 10. kolo ST 20. 11.

Plzeň - HCB Karviná 18.00 (ČTS)

Pohár EHF SO 23. 11.

Holstebro (Dán.) - Plzeň 15.00



Pomohla k tomu i sedmička v poslední minutě, kdy jste překonal Rangla a zvýšil na 31:28. Cítil jste v tu chvíli velký tlak?

Člověk se snaží hlavně zklidnit, mít chladnou hlavu. Jsem rád, že mi to tam spadlo, tím bylo hotovo.

Byl to pro Plzeň zatím nejtěžší zápas v extralize?

Výsledkově ano. Ale udělali jsme hlavně spoustu chyb, ztratili dost balonů a neproměňovali šance. To je trošku nastartovalo. Kdybychom to odbourali a dokázali odskočit na větší rozdíl, byl zápas klidnější.

Ve čtvrtek vás čeká plzeňské derby, osmifinále Českého poháru v hale druholigové Slavie VŠ. Jaký to bude zápas?

Musíme k němu přistoupit zodpovědně, nedopustit jakoukoliv blamáž. Jsme favorité, to chceme potvrdit. Věřím, že to proběhne hladce. Je dobře, že nemusíme nikam cestovat, čeká nás pak nahuštěný program a je třeba se připravit.

V extralize máte už osm výher v řadě. Kam až se dá tahle série natáhnout?

Věřím, že co nejdál. Bylo by hloupé, abych říkal, kdy chci prohrát.