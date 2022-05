O finalistovi rozhodne hlavně psychika, tuší zuberská spojka Mika

„Nepojedeme do Plzně se svěšenou hlavou. Soupeř je úřadující mistr, má zkušenější mančaft, který spolu hraje dlouho. Přesto věřím, že zápas zvládneme,“ bojovně prohlásila střední spojka HC Robe Zubří Ondřej Mika, jeden z mála zkušených házenkářů v sestavě.

Jak bude rozhodující souboj vypadat?

Těžko odhadovat dopředu, jestli to bude nahoru dolů, nebo opatrná házená. Předpokládám, že soupeř se do ničeho nebude hnát. Tím nás totiž přehrál ve čtvrtém utkání. Strašně dlouho hráli v útoku a vycházelo jim to. Takticky to zvládli líp. My budeme muset něco vymyslet.

Očima trenérů Petr Dávid (Zubří): „V Plzni nemáme co ztratit. Budeme spolu hrát podeváté v sezoně, ještě bychom si mohli střihnout nějaký turnaj, aby toho nebylo málo. Rozhodnout může cokoli. Třeba i odražené balony.“ Petr Štochl (Plzeň):„Z mého pohledu to není pátý zápas, ale jeden, takové supersemifinále o všechno. Tímto způsobem k tomu přistoupíme. Budeme hrát doma, máme zkušený tým, nicméně Zubří dokazuje, že je skvělé a zkušené hráče má taky. Vyspívá tam fantastická generace, kterou nemá žádný jiný tým a která už to táhne. Asi rozhodnout maličkosti. A taky výkony brankářů.“

Plzeň hrála už čtvrtfinále na pět zápasů, zatímco vy jen na tři. K tomu točíte víc hráčů. Neříkáte si, že budete mít víc sil?V sérii s Brnem nebyli přesvědčiví, ale hráli po zraněních, měli tam nějaké virózy. Navíc byli v extrémně těžké fázi sezony, měli za sebou evropské pohárové utkání. V čtvrtfinále to určitě sehrálo roli. Ale pak přišla dvoutýdenní reprezentační pauza, kde mohli doplnit síly, takže s lepší fyzičkou kalkulovat nemůžeme. Bude to pro oba stejné. Oba týmy se dobře znají, možná rozhodnou individuální výkony.

Celé Zubří se těšilo, že doma zvládnete čtvrtý zápas a postoupíte, jenže utkání vám vůbec nevyšlo. Jak složité bude srovnat se s tímto zklamáním?

Nejdůležitější bude psychická regenerace. Máme řadu zranění, se kterými hrajeme, ale pátý duel bude spíš o hlavě. Ta bude hrát obrovskou roli. Soupeř je taky unavený, taky jezdí dlouhou cestu přes celou republiku. Po zápase jsme byli skleslí, ale už druhý den začal nový mikrocyklus. Nic jim nedáme zadarmo. Postavíme se k tomu čelem. Doma na nás byla deka. Teď budeme hrát venku a mladým klukům v týmu se třeba naopak uleví.

V čem hledat příčiny toho, že čtvrtý zápas vám vůbec nevyšel?

Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Všude kolem nás panovala nálada, že je finále v kapse, ale my jsme byli nohama na zemi. Zároveň jsme věděli, že když zahrajeme, na co máme, tak to zvládneme. Jenže jsme to nezvládli.

Zaplatili jste daň za mládí?

Na to bych to nesváděl. Těžkých zápasů jsme odehráli x. Zásadnější byly naše až školácké chyby. Těsně po zápase jsem si vybavil dvanáct patnáct situací, kdy jsme zápas mohli zdramatizovat, ale udělali jsme individuální chyby. A to se s týmem, jako je Plzeň, neodpouští.

A taky mi přišlo, že Plzeň byla odhodlanější, že si za vítězstvím víc šla...

To nedokážu objektivně posoudit. Strašně jsme chtěli, možná nám to svázalo ruce. Ve třetím zápase v Plzni jsme je přejeli energií a je možné, že u nás ji měli větší oni.