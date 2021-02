Kouč Veselí lituje remízy s Brnem: Hrát na jistotu, to byla smrt

V poločase domácí tým vedl 16:11. „Rozhodlo to, že jsme ve druhé půli přestali hrát na protiútok,“ všiml si Kostka. „Když to řeknu slušně: jako bychom v rozhodujících chvílích zápasu ještě neměli koule strhnout to na svoji stranu. Začali jsme hrát příliš na jistotu, a to se ve sportu nevyplácí,“ uvědomuje si.

„Nemůžeme se leknout vítězství. Opustili jsme riziko, které nás dovedlo do komfortního náskoku. Tím, že jsme napadali, využívali protiútok a nezformovanou obranu soupeře, jsme měli pěti, šestibrankový náskok,“ vysvětluje slovenský kouč.

„Ve druhém poločase jsme o naši nejsilnější zbraň přišli. Chtěli jsme hrát na jistotu a ta je v tomto případě smrt,“ má jasno trenér Sokola. „Je pravda, že jsme měli několik vyloučených. Zatímco v prvním poločase jsme dokázali souboje ustát, ve druhém jsme našimi vyloučeními tempo hry ztratili,“ pokračoval Kostka.

Domácím se navíc oslabení nedařilo přestát. „Brno gól po gólu snižovalo. A závěr byl hektický. Myslím, že jsme soupeři bod darovali,“ dodal.

Nové Veselí tak od začátku nového kalendářního roku ve čtyřech zápasech vybojovalo dvě remízy: obě proti Královu Poli.

„Tuto sezonu přes body nesleduji, soutěž je od začátku totálně rozbitá různými koronapauzami a karanténami,“ říká Kostka. „Nedíváme se tak na naše výsledky, ale na výkony. Začali jsme se více koncentrovat na obranu a ta byla proti Brnu perfektní. Progres je viditelný a jsem za to rád. Zápasy, které jsme prohrávali o pět šest gólů, už dokážeme uhrát aspoň na remízu,“ těší ho.

Svou zlepšenou formu bude chtít Nové Veselí potvrdit v sobotním utkání na hřišti Hranic.